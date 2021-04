Espargaro: Nisem zaskrbljen, saj je dirkalnik hiter

"Hitri smo, oba dirkaška vikenda v Dohi sta razkrila, da je naš dirkalnik hiter in v tem pogledu zelo konkurenčen vodilnim. To je odlično spoznanje," je prepričan Espargaro, ki pa se z rezultatoma ob otvoritvi sezone ni ravno hvalil na vsa usta. "Osmo in trinajsto mesto nista ravno nekaj, na čemer bi z veseljem gradili. Ponavljam pa, malo slabši uvrstitvi ne razkrivata vsega. Bolj nas razveseljuje dejstvo, da smo hitri," nadaljuje 29-letni Španec, ki verjame, da bo nadaljevanje sezone precej uspešnejše. "Mislim, da je pred nami še veliko lepega. Delim mnenje naše garaže, da lahko naredimo to sezono vredno zavidljivih pogledov iz sosednih garaž," je bil Espargaro slikovit v izjavi zaCorriere Dello Sport. "Moramo izboljšati predstave v kvalifikacijah. Tu se kuje pot do vrhunskega rezultata na dirki. Dobre kvalifikacije so odličen temelj za dober rezultat na dirki. Nam na prvih dveh dirkah ni uspelo priti do odličnega izhodišča, kar smo plačali na obeh dirkah. Če nam uspe izboljšati rezultate v kvalifikacijah, bomo zelo konkurenčni." Pol Espargaro je šel v napovedih še dlje ... "Če nam uspe priti v prvo ali drugo vrsto, bomo na vsaki dirki v igri za stopničke. V to sem prepričan." Že na drugi dirki v Dohi, navkljub skromnemu trinajstemu mestu, je Pol Espargaro videl veliko dobrega. "Morda bomo že na Portugalskem konkurenčni najboljšim. Razlike so majhne. Če ne bi prišlo do večje napake pri zaviranju, bi bili že v nedeljo tam nekje okoli šestega mesta. Brez kančka dvoma ima dirkalnik velik potencial."