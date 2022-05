Espargaro: Uščipnite me in verjel bom, da je vse res, kar se dogaja

"Zelo sem vesel, saj je bila to fizično in psihično zelo zahtevna dirka. Bil sem hiter, precej hitrejši od obeh tekmecev, a sem bil na ravninah nekoliko prepočasen, da bi ju prehitel. Čakal sem na kakšno napako in jo dočakal. Ko sem ju prehitel, se mi je v enem ovinku dirka povsem spremenila. Takoj sem jima ušel in naredil dovolj varno razliko," je dirko komentiral Apriliin dirkač Espargaro in hipoma priznal, da je dirkališče v Jerezu zanj več kot domače, da tu dirka vse od otroštva, a da je zaman čakal na zmagovalni oder. "Uresničitev otroških sanj. Kaj reči drugega? Fantastično. Hvala vsem, hvala navijačem, predvsem pa velika hvala ekipi. Marljivo delajo v garaži in tu so rezultati," ni pozabil na tiste, ki skrbijo, da je 32-letni Španec tudi z "materialom" konkurenčen najboljšim.