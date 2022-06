Espargaro je neutolažljiv: Narobe sem prebral. Krivda je povsem moja

Španski dirkač Aleix Espargaro se je opravičil ekipi, za razlog pa navedel, da je "narobe prebral, koliko krogov je še do konca dirke". "Žal mi je. To je vse, kar lahko rečem, opravičujem se svoji ekipi. To je popolnoma moja krivda," je dejal po današnji dirki. "Moja ekipa je bila prva za zadnjim ovinkom, tako nisem imel časa pogledati števila preostalih krogov. Dal sem že vse od sebe, ko sem videl tablo z oznako L1, sem začel upočasnjevati. Pozabil sem, da je v Barceloni zadnji krog označen s številko nič, in ne s številko ena," je svojo napako razložil Španec, pri tem je pojasnil, da napis L1 označuje, da je do konca dirke ostal še en krog. Zaveda se, da so takšne napake v svetovnem prvenstvu nedopustne, če želi premagati Francoza Fabia Quartararoja, ki v skupnem seštevku zaseda prvo mesto.