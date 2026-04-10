Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Espargaro huje poškodovan po padcu na testiranju

Sepang, 10. 04. 2026 15.57

Avtor:
Ž.Ž.
Aleix Espargaro

Nekdanji dirkač razreda motoGP, sedaj testni dirkač Honde, Aleix Espargaro, je ob zasebnem testiranju v Sepangu utrpel hud padec. Kot je sporočil prek svojih družbenih omrežij, si je zlomil štiri vretenca, po nekaj dneh okrevanja v bolnišnici pa je že nared za povratek v domovino.

FOTO: MotoGP

Daljši premor pred naslednjo dirko v prvenstvu motoGP želijo proizvajalci kar se da dobro izkoristiti in dodelati svoje motocikle. Številne ekipe so v tem času zaposlile tudi svoje testne dirkače, med njimi tudi Honda, ki je v Sepangu testirala z Aleixem Espargarojem. Testiranje pa se zanj ni dobro končalo, saj se je ob grdem padcu huje poškodoval.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Utrpel sem številne udarnine in štiri zlomljena vretenca, na srečo pa zlomi niso prizadeli hrbtenjače. Po nekaj dneh v bolnišnici, v kateri so zame zelo dobro poskrbeli, lahko s svojo ženo Lauro, ki mi je z druge strani sveta zopet prišla na pomoč (ne štejem več, kolikokrat je že to storila), odpotujem domov. V bolnišnici v Barceloni bodo na to ocenili, ali potrebujem operacijo," je na svojem Instagram profilu zapisal Španec.

"Hvala celotni ekipi Honde, ki je skrbela zame v zadnjih nekaj dneh. Oprostite za preplah, vrnil se bom!" je iz bolnišnične postelje še sporočil Espargaro.

aleix espargaro honda sepang padec

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641