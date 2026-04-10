Espargaro huje poškodovan po padcu na testiranju

Daljši premor pred naslednjo dirko v prvenstvu motoGP želijo proizvajalci kar se da dobro izkoristiti in dodelati svoje motocikle. Številne ekipe so v tem času zaposlile tudi svoje testne dirkače, med njimi tudi Honda, ki je v Sepangu testirala z Aleixem Espargarojem . Testiranje pa se zanj ni dobro končalo, saj se je ob grdem padcu huje poškodoval.

"Utrpel sem številne udarnine in štiri zlomljena vretenca, na srečo pa zlomi niso prizadeli hrbtenjače. Po nekaj dneh v bolnišnici, v kateri so zame zelo dobro poskrbeli, lahko s svojo ženo Lauro, ki mi je z druge strani sveta zopet prišla na pomoč (ne štejem več, kolikokrat je že to storila), odpotujem domov. V bolnišnici v Barceloni bodo na to ocenili, ali potrebujem operacijo," je na svojem Instagram profilu zapisal Španec.

"Hvala celotni ekipi Honde, ki je skrbela zame v zadnjih nekaj dneh. Oprostite za preplah, vrnil se bom!" je iz bolnišnične postelje še sporočil Espargaro.