Estoril: danes novi dve dirki v razredu Superbike

Na sobotnih kvalifikacijah v razredu Superbike si je najhitrejši čas privozil neustavljivi Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Severni Irec, ki je tudi šestkratni svetovni prvak, je kasneje na dirki ostal brez zmage, saj je ta pripadla Scottu Reddingu (Aruba.it Racing – Ducati). V vodstvu je ostal od začetka do konca dirke in na koncu zasluženo slavil. Na drugo mesto se je uvrstil TurekToprak Razgatlioglu(Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), na tretjem pa je končal Rea in tako tudi obdržal vodstvo v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega prvaka, ki bi bil zanj že sedmi.