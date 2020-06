Ezpeleta miri: Koledar bo izdelan v prihodnjih dneh, vse nagrade brez gledalcev

"Kasneje bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Potovali bomo v različne države, tako da bo to odvisno od omejitev posameznih držav. Če bomo v državah, kjer bodo lahko gledalci prisotni, potem jih bomo imeli, sicer ne. Gledalci bodo prisotni, ko bodo to dovolile oblasti. Na začetku so dirke predvidene brez gledalcev," je pojasnil šef Dorne Carmelo Ezpeleta, ki je dodal, da na prizoriščih ne bo niti novinarjev, z izjemno tistih, ki bodo skrbeli za televizijske prenose.

"Če se bodo stvari kasneje spremenile, bomo ta pravila spremenili, toda za zdaj bodo sobe za medije zaprte," je po poročanju portala GPOne.com, jasen Ezpeleta. Ta je še enkrat poudaril, da bo glavnina dirk v Evropi, če bo do dirk izven Evrope sploh prišlo, pa tam ne bo dvojnega sporeda. Danes je sicer Dorna sporočila, da dirke v Mugellu v letošnji sezoni ne bo. Več o tem si lahko preberete tukaj. Za zdaj je začetek sezone neuradno predviden v Jerezu, in sicer 19. julija, teden pozneje pa bo na istem prizorišču sledila še ena dirka.