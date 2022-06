Ezpeleta: Naslednje sezone ne bomo začeli v Katarju

A nekaj drži kot pribito, kar je v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport potrdil tudi šef Dorne Carmelo Ezpeleta . " Leta 2023 ne bomo začeli v Katarju, vsaj to lahko v tem trenutki zatrdim . Izbrali bomo atraktivno prizorišče za pravi, upajmo tudi spektakularni začetek sezone. " Razlogi za odpoved VN Finske so, kot sporoča Ezpeleta, povezani s preverjanjem skladnosti in ustreznosti dirkališča Kymi Ring v Kausali. " Dela na homologaciji Kymi Ringa skupaj s tveganji, ki jih povzročajo geopolitične razmere v regiji, so žal povzročile letošnjo odpoved VN Finske. " Trenutne okoliščine so povzročile zamude in ogrozile tekoče delo na novem dirkališču. Vse strani so se zato strinjale, da je treba dirkalno premiero na tej progi preložiti na leto 2023, ko se bo tekmovanje za motoGP vrnilo na Finsko prvič po štirih desetletjih. Tekmovanje je bilo sicer na sporedu 10. julija. VN Finske za svetovno prvenstvo v motoGP je bila na sporedu že lani in leto pred tem, a sta tako lanska kot predlanska preizkušnja odpadli zaradi pandemije novega koronavirusa.

Začenja se racionalizacija stroškov

Ezpeleta je ob namigu, da se leto 2023 ne bo začelo v Katarju govoril tudi o racionalizaciji stroškov v motociklistični karavani. "Delamo z rokov r roki s posameznimi ekipami. Racionalizacija stroškov nam lahko uspe le, če vsi pihamo v isti rog. Naš cilj je, da se do leta 2027 nekatere stvari drastično spremenijo, želimo si precej manj nepotrebnih stroškov. Že za leto 2024 napovedujem določeno "stabilizacijo". Predvsem kar se tiče porabe bencina, ki ga lahko zmanjšamo tudi za 60%."

Ezpeleta razmišlja ...

Carmelo Ezpeleta se je v zadnjem delu pogovora za Corriere Dello Sport z nostalgijo spominjal osemdesetih let prejšnjega stoletja. "Takrat je bil nivo, ki ga dosegamo sedaj, za vse prava utopija. Dandanes so dirkači na najvišjem možnem nivoju, precej bolj enakovredna je karavana in težko je predvideti rezultate. To nam daje še posebno draž. Mislim, da je veliko več kandidatov za zmago, oziroma za mesta na zmagovalnem odru, kot je bilo to pred tridesetimi-štiridesetimi leti. Ocena je, da so dirke precej bolj nepredvidljive in s tem zanimive za gledalce," je prepričan Ezpeleta, ki pa dodaja, da gre še vedno za zelo nepredvidljiv šport, kjer sreča tudi igra pomembno vlogo. "V trenutku je lahko vsega konec. Padci, poškodbe in druge nepredvidljivosti. Razplet je odvisen tudi od sreče, tu ni dvoma," nadaljuje Ezpeleta, ki za konec poudarja, da je skupno vodilo še naprej: "Varnost in gospodarno in racionalno ravnanje s stroški. Tako bo tudi v prihodnje. Veliko več je tudi zagotovil za posamezne ekipe. Zasebna moštva imajo precej boljše možnosti, da obstanejo, kot je bilo to v preteklosti, ko so izginevala kar čez noč."