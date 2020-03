Ezpeleta: Prvenstvo motoGP bomo v vsakem primeru izpeljali

"Najboljša obdobja v vseh športih imajo po mojem mnenju nekoga, ki prevladuje, in ki ga želijo vsi premagati," je o Marcu Marquezu povedal Ezpeleta. "V kolesarstvu je bilo tako na primer z (Miguelom) Indurainom, zato ne verjamem, da je način Marquezovega zmagovanja negativen. Premagati Marqueza na kakšni dirki je nekaj zgodovinskega, saj je zelo dober in hiter," je dodal izkušeni Španec, ki je nekaj besed namenil tudi izkušenemu Valentinu Rossiju: "Vsa čast mu, nisem pa razočaran nad njegovim zadnjimi rezultati. Ne gre toliko za starost, le Marc postavlja tako visoke standarde. V Sepangu so bili vsi proizvajalci v osmih desetinkah, torej sta konkurenca in izenačenost veliki. Rossi je tip, ki bo vztrajal, dokler bo užival. Včasih se vprašava, kdaj se bova že upokojila, a do tega kar ne pride," je v smehu še dejal 74-letni Ezpeleta.

Nazadnje so vsi odgovorni v motociklističnem svetovnem prvenstvu prestavili dirko za VN Amerik v ameriškem Austinu, in sicer na novembrski termin (med 13. in 15. 11. 2020). To je bil nov hladen tuš za privržence motociklizma, ki so lahko minuli konec tedna v Katarju spremljali zgolj dogajanje v razredih moto2 in moto3.

"Bomo videli, koliko dirk bo potrebno na koledarju prestaviti, toda prvenstvo motoGP bomo v vsakem primeru izpeljali," je v pogovoru za madridski dnevnik AS miril Carmelo Ezpeleta, ki bo zdaj s sodelavci vse sile usmeril v organizacijo naslednje preizkušnje, ki bi jo moral gostiti argentinski Termas de Rio Hondo. "Če me vprašate danes, potem se bo svetovno prvenstvo motoGP začelo 19. aprila v Argentini, čeprav bi že prej lahko prišlo do kakšnega presenečenja ..."je bil skrivnosten prvi mož Dorne in nadaljeval:

"Samo v motoGP je 400 Italijanov, zato bomo prestavljali termine, ki jih bomo morali. Kaj pa naj storim? Se predam? V tem trenutku Italijani v Jerezu trenirajo z motocikli motoE, kot da ni nič. Prvenstvo bo in prestavili bomo vse, kar bo potrebno, če bo treba bomo dirkali tudi pozimi, v toplih krajih. Zdaj smo v najhujšem trenutku te krize, a prišel bo dan, ko se bo situacija izboljšala. Če seveda ne bo prišlo do trenutka, ko težav ne bodo povzročali motocikli in ostali športi, temveč hrana. Ta konec tedna bo v Avstraliji z vsemi ukrepi na sporedu formula 1, nato tudi Bahrajn za zaprtimi vrati. Mi ne želimo dirkati brez občinstva, a če bo to potrebno, bomo to storili. V Katarju mislim, da bi vse skupaj lahko izpeljali že s tednom zamika, težav sploh ne bi bilo, če bi šli dva dni prej na pot."