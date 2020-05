Ezpeleta: Ko bomo začeli, ne bomo več prekinili prvenstva. Tudi ob pozitivnih testih

" In to bo tudi znak za nas, da lahko projekt zapeljemo v zaključno fazo. Načrt je pripravljen, sedaj ga je potrebno le še izvesti ," je poudaril Španec. " Samo, da se vse skupaj že enkrat začne. ko se bo, nam bo veliko lažje. Poudarjam, da se ne bomo več obračali nazaj. Tudi v primeru, da bomo imeli kakšen pozitiven primer okužbe, ne bomo prekinjali prvenstva. Takšen je dogovor, " je kar malce presenetil z informacijo Carmelo Ezpeleta, ki je bil še pred tednom-dvema zelo pesimističen glede nadaljevanja prvenstva in je imel pripravljenih več scenarijev, tudi tistega najbolj črnega. " Kazalo je slabo. Zelo slabo ." Izvršni direktor je že nekajkrat spregovoril o strogih varnostnih ukrepih, ki jih pripravljajo za vse dirkače, člane ekip in ostale zaposlene v primeru, da bodo lahko dirke, ki bodo seveda potekale pred praznimi tribunami, uspešno izpeljali. Močno bodo omejili število ljudi na vseh področjih, redno naj bi izvajali tudi testiranja.

"Kot veste smo dosegli dogovor za izpeljavo dveh dirk svetovnega prvenstva in ene dirke superbike 19. in 26. julija. V Jerezu." Tudi sicer kaže, da utegne biti na Pirenejskem polotoku več dirk. Celo polovica. Morda še več. Ob seveda strogih varnostnih ukrepih. "Vsi, ki bodo del paddocka, bodo morali na testiranje. Ponavljam pa, da ne bomo zaustavljali prvenstva, če bomo dobili kakšen pozitiven test." Koledar je bolj ali manj sestavljen. Vsaj na papirju. "Upam, da bomo zares začeli sredi julija. Sem optimist. Ne izključujem tudi tega, da se bomo morda dvakrat srečali z istim prizoriščem. Verjetno bo več dirk v Španiji. To bomo ugotavljali in se dogovarjali sproti. Vedno v povezavi z ekipami in njihovim mnenjem. Skupaj smo v tej situaciji in skupaj bomo iskali rešitve. Samo, da se vse začne. Potem bo lažje. Mislim, da bomo v začetku junija tudi uradno predstavili koledar z dirkami. Vse skupaj pa se bo začelo 19. julija v Jerezu," je zaCorriere Dello Sport še dejal Carmelo Ezpeleta.