Ezpeleta: Rossija in Marqueza ne bom silil, da skleneta premirje

Carmelo Ezpeleta , ki bdi nad organizacijo motociklističnega svetovnega prvenstva, komaj čaka, da se vse skupaj tudi uradno začne. Večdnevna testiranja v Dohi so minila brez težav in ob strogih varnostnih ukrepih je prvi uradni preizkus dirkalnikov pred začetkom sezone popolnoma uspel. Po dogajanju na dirkališču Losail si je roke mel tudi šef Dorne. " Vsa čast organizatorju in seveda vsem nam, ki smo bdeli nad izvedbo. Vse skupaj je dober pokazatelj pred resničnim začetkom sezone, ko bo Doha zaporedoma gostila uvodni dirki. " Sezona se nepreklicno začenja konec meseca z dirkama v Katarju. " Odlična novica je, da v Katarju cepljenje poteka veliko bolje in bolj tekoče kot v večini drugih držav. Če se bo nadaljevalo v tej smeri, bomo imeli na prizorišču vedno manj težav oziroma vse manj ovir za normalno izvedbo tekmovanj, " je za Corriere Dello Sport prepričan Ezpeleta. " Če bi imeli cepivo na voljo prej, bi bil Fausto Gresini še vedno z nami. Tako pa ..." je opozoril šef Dorne, ki se ni mogel izogniti vprašanju glede Marca Marqueza . Serijski prvak zadnjih sezon je lani prepustil krono, zdaj pa se počasi le vrača. Vprašanje pa je, ali se bo že zglasil na Losailu ...

"Zelo blizu mi je Marc. Tako kot so mi blizu in pri srcu vsi drugi dirkači našega motociklističnega cirkusa," se je najprej izmuznil Ezpeleta in nato le konkretneje govoril o večkratnem prvaku razreda motoGP. "Ne želim, da čuti pritisk ali breme čimprejšnje vrnitve. Naj se v miru pozdravi, in ko bo pripravljen, bomo vsi skupaj veseli zanj. Pameten fant je, prepričan sem, da ne bo želel prehitevati nekaterih stvari." Spor na daljavo med Marcom Marquezom in Valentinom Rossijem še traja. Pisalo se je leto 2015 ... "Gre verjetno za najpomembnejši 'figuri' naše dirkaške karavane. Vemo, kako pomembna sta za naš šport in promocijo. Sta največja. V njun spor pa se ne bi želel vpletati. Sama dobro vesta, kaj se je zares zgodilo in ali sta pripravljena zgladiti odnose. Ne želim ju siliti v nekaj, česar ne želita." Ezpeleta se brani vloge mediatorja ... "Mislim, da nisem pravi naslov. Ne želim se spustiti v nekaj, česar ne poznam dovolj dobro. Ne želim stopiti do njiju in jima ukazati, naj skleneta premirje," je bil brez dlake na jeziku v pogovoru za Corriere Dello Sport Carmelo Ezpeleta.