Ezpeleta: Vse bolj pogledujemo proti vzhodu

Direktor podjetja Dorna, ki je imetnik komercialnih pravic za motociklistične dirke, Španec Carmelo Ezpeleta, napoveduje, da se bo motociklistični koledar dirk vse bolj "selil" na vzhod. Že v naslednji sezoni se bodo motociklisti vseh razredov merili na VN Kazahstana in Indije. V prihodnje pa se obeta tudi VN Savdske Arabije. V naslednji sezoni je na programu rekordno število dirk. Predvidoma se obeta kar 21 tekem.

Po nedavnem obisku dirkališča Buddh International Circuit v New Delhiju so pri podjetju Dorna potrdili, da je vse pripravljeno, da že v tekočem letu 2023 Indija gosti motociklistični prireditev na najvišji ravni.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

"Šlo bo za neverjeten spektakel za navijače, ki bo motociklističnemu športu omogočil rast v tej regiji," mane roke v pogovoru za Corriere Dello Sport šef Dorne Carmelo Ezpeleta. "Dirkanje v Indiji bi bilo dokaz naše zavezanosti, da čim bolj odpremo vrata v ta šport, in bil bi pomemben dosežek za prvenstvo," je dejal Španec in dodal: "Indija bi lahko bila eden največjih trgov motoGP v smislu gledanosti in prihodkov, kot je napovedal indijski minister za šport Shri Anurag Thakur." Dirka motociklistov bo na nekdanjem dirkališču formule 1 (2011–2013) na južnem delu New Delhija. Steza Buddh International je že gostila formulo ena, med letoma 2011 in 2013 pa je priredila tri velike nagrade v tem športu. "V Indiji imamo veliko oboževalcev in veseli smo, da jim lahko približamo šport," je še dejal izvršni direktor organizatorja Dorna. Indija predstavlja ključni trg za širitev športa, so še povedali organizatorji, in navedli populacijo 1,4 milijarde ljudi in več kot 200 milijonov motociklov.

MotoGP si prizadeva povečati svojo globalno privlačnost in je ta mesec podpisal memorandum o soglasju s Savdsko Arabijo, da bodo prvenstvo kmalu pripeljali tudi tja. Še prej, že v tej sezoni, pa se motociklistična karavana seli v Kazahstan. Velika nagrada Kazahstana bo že od leta 2023 na koledarju svetovnega prvenstva v motoGP. Dorna je s kazahstanskimi organizatorji podpisala petletno pogodbo. "Leto 2023 označuje začetek nove petletne pogodbe, s katero bo motoGP pristal v novi regiji sveta. Vse bolj pogledujemo na vzhod," še pravi Ezpeleta. Dogodek bo na sporedu na dirkališču Sokol, opisanem kot "popolnoma nov kompleks motornih športov, zgrajen v osrčju Srednje Azije". Nahaja se zunaj Almatyja, največjega mesta v državi. Kazahstan je postal 30. država, ki bo gostila dirke za veliko nagrado od leta 1949.

icon-expand Carmelo Ezpeleta FOTO: MotoGP

Ezpeleta: Prilagajamo se drugim športom Kar nekaj slabe volje so številne ekipe iz motociklistične karavane zlile po objavi koledarja dirk za sezono 2023. Še najbolj je bodlo v oči dejstvo, da se bo karavana lep čas nahajala zunaj Evrope. "Dejstvo je pač tako, da nismo sami na svetu. So še številni športi, ki so nam konkurenčni in zavedamo se, da so prilagoditve nujne," je koledar dirk za sezono 2023 pokomentiral Ezpeleta.

