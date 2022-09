'Fabio je imel smolo in mi ponudil veliko priložnost, zato napake nisem smel storiti'

Velika nagrada Aragonije tako ne bi morala biti bolj katastrofalna za aktualnega prvaka Fabia Quartararoja , ki se je že v prvem krogu zaletel v zadnji del motorja povratnika v karavano motoGP Marca Marqueza in padel. Odstop vodilnega v skupnem seštevku sta nato najbolje izkoristila Francesco Bagnaia in Aleix Espargaro , ki sta z drugim in tretjim mestom zaostanek za Francozom stopila na le 10 in 17 točk.

Bagnaia je sicer zamudil priložnost, da bi kot prvi Ducatijev drikač osvojil kar pet dirk zapred, a vseeno je se je z novimi 20 točkami Quartararoju v skupnem seštevku povsem približal. "Danes je bilo zelo pomembno, da ne storim nobene napake. Fabio je imel smolo in nam dal veliko priložnost, zato napake res nisem smel storiti," je takoj po dirki dejal 'Pecco'. V nasprotju z Misanom Bagnaia tokrat ni mogel ubraniti poznega naleta Enee Bastianinija. Ker je vedel, da bi bila napaka uničujoča, Bagnaia ni bil pripravljen preveč tvegati: "V zadnjih krogih mi je bilo pomembno le, končati dirko. Ko sem videl, da je Enea tako blizu mene, sem poskušal biti miren in sproščen. Prehitel me je, potem pa nisem želel tvegati in samo končati dirko na najboljši možen način. Če bi Enea storil kaakšno napako bi ga poskusil prehiteti nazaj, a je ni." Kljub drugemu mestu je bil 25-letni Bagnaia zadovoljen, saj je v izvrstni formi in vse bližje močno željenemu naslovu prvaka na katerega Ducati čaka že od leta 2007: "Zadovoljen sem z rezultatom, saj sem danes dal vse od sebe. Mislim, da smo danes naredili veliko razliko v primerjavi z drugimi."