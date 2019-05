Quartararo pred domačo dirko v Le Mansu: Yamaha bo pripravljena na vrhunski rezultat

Fabio Quartararo je med letošnjimi novinci nedvomno požel največ simpatij ljubiteljev motociklističnega športa. Za najboljšimi dirkači v kraljevem razredu MotoGP so štiri dirke sezone 2019, na katerih je odličen vtis pustil komaj 20-letni Francoz, ki je bil na dobri poti, da v Jerezu poseže po najvišjih mestih.



Zaradi okvare menjalnika je bil prisiljen odstopiti, čast moštva Petronas Yamaha pa je na dirki za VN Španije pred devetimi dnevi rešil moštveni kolega Franco Morbidellis končnim sedmim mestom. Razumljivo je, da so Quartararojeve želje pred nedeljsko domačo dirko v Le Mansu povezane z vrhunskim dosežkom; ta bo, kot sam pravi, odličen preizkus za njegovo trenutno psihično pripravljenost. "Zavedam se, da bo ob stezi veliko mojih navijačev, ki mi bodo vlili dodatno energijo in samozavest. V zadnjih dneh smo poskrbeli za dodatne popravke na motociklu, za katerega verjamem, da bo kos dogajanju v Le Mansu," pravi Fabio Quartararo, ki je zelo ponosen na najboljši kvalifikacijski izhodiščni položaj pred dirko za VN Španije. "Takrat smo dobili potrditev, da smo na pravi poti. Tudi na sami dirki sem bil zelo hiter, vse je teklo kot po maslu, nato pa je prišel ta nesrečni trenutek z okvaro menjalnika, ki mi je prekrižal načrte. Glede na to, da sem dan po dirki na isti stezi zrušil lasten rekord kroga, smo lahko optimistični pred domačim dirkaškim koncem tedna," poudarja član moštva Petronas Yamaha, ki si na vsak način želi vidnejšega rezultata pred domačo publiko.