Fabio Quartararo: Sanje postajajo resničnost

"Za rezultate se je treba nenehno boriti, tega se zavedam. A s tem, da se lahko borim za stopničke in zmage, so se moje sanje uresničile,"pojasni Fabio Quartararo."Biti v elitnem motociklističnem razredu MotoGP in se boriti za zmage je nekaj posebnega. A vse se je odvilo tako hitro – prišel sem iz razreda Moto2 brez velikih pričakovanj. Vsekakor nisem pričakoval, da bom doslej desetkrat stal na stopničkah in trikrat celo zmagal. To me motivira, da še naprej trdo delam – vsak dirkaški konec tedna je zame nova priložnost!"

Kljub mladosti in zgodnjemu uspehu se Fabio zaveda vpliva, ki so ga nanj imeli veterani motociklizma, tako na stezi kot zunaj nje. Eden izmed njih je tudi Valentino Rossi – ki naj bi ga prihodnjo sezono zamenjal v tovarniški ekipi Yamahe. "Veliko sem se naučil od drugih dirkačev. Morda še največ od Valentina Rossija in Marca Marqueza. Vsak me je naučil nečesa na svoj edinstven način. A Valentino je dirkač, po katerem sem se zgledoval še kot otrok,"razloži Quartararo.

"Mislim, da je bila prva dirka, ki sem jo videl v otroštvu, Jerez leta 2006. Bil sem star šest let in takrat sem si rekel, da res želim biti dirkač razreda motoGP. Valentino pa je tisti, ki me pri tem resnično navdihuje in me spodbuja, da ohranjam strast do tekmovanja ter postajam tak kot on. Po drugi strani je Marc dirkač, s katerim se veliko borim, tako na stezi kot zunaj nje. Psihično je zelo močan in kot sirijski zmagovalec tudi izjemno hiter, zato sem se veliko naučil, ko sem dirkal proti njemu."

Quartararo s svojim pristopom do dirkanja in simpatično energijo pridobiva vse več navijačev, tudi tistih, ki so nekoč spodbujali njegova dirkaška "mentorja" in konkurenta. Nad njim so navdušeni tudi pri Yamahi, še posebno dirkaški šef Lin Jarvis: "Fabiu gre zelo dobro, kar je potrdil z dvema zaporednima zmagama na začetku sezone. Smo pa to od njega po tihem tudi pričakovali, saj je bil lani novinec leta in je vse od vstopa v elitni razred veljal za velik potencial. Letos smo ga zato nagradili in nadgradili s tem, da kljub temu, da še ni član tovarniške ekipe, vozi tovarniški motocikel. Fabio je osvežujoč, izjemno hiter in zelo prijetnega značaja, njegovi dosedanji nastopi pa so bili izjemni."

Pozna se mu, da pri svojih letih še nima zelo veliko izkušenj in da je imela Yamaha težave na tretjini sezone, zaradi česar se ob odsotnosti poškodovanega aktualnega prvaka Marqueza po uvodnih zmagah ni sprehodil do naslova prvaka, a kljub temu je kot vodilni po polovici sezone na najboljši poti do tega. Njemu pa je trenutno pomembno predvsem to, da je srečen in da nadaljuje s svojimi sanjami o uspehu v elitnem razredu motociklističnega prvenstva. "Kadarkoli sem na motociklu, sem na svojem srečnem mestu," zaključi Quartararo. "Zmaga v Kataloniji je bila najboljši trenutek v mojem življenju. Trenutno sem v dobrem položaju in dajal bom 100 % od sebe, vse do zadnjega kroga prvenstva."