Fabio Quartararo se 'otepa' vloge favorita

Francoski dirkač pri moštvu Yamahe je na VN Francije zasedel četrto mesto in je zaostal za željami, saj je v napovedih pred dirko želel (vsaj) na stopničke, toda pred več kot 100 tisoč navijači na tribunah mu ni uspelo. Fabio Quartararo je dirko v Le Mansu začel slabo, saj je po startu hitro zdrsnil na osmo mesto, se nato prebil do šestega, v zaključku dirke pa je imel celo priložnost, da bi zasedel tretje mesto po odstopu Pecca Bagnaie, a je kljub dobremu zadnjemu krogu ostal praznih rok (na četrtem mestu).

Quartararo je dodal, da četrto mesto v Le Mansu ni bil njegov "pravi" rezultat: "Sploh se ne počutim dobro zaradi svoje dirke. Imel sem tri nesreče pred seboj, ne morem biti zadovoljen z dirko, ker moj realni položaj ni četrto mesto, je veliko bolj nazaj. In to ne zaradi dirkaškega tempa, ker če preverite vse rezultate, smo imeli najboljši tempo. Toda potem si v položaju, ko nimaš prazne steze ali ne moreš prehiteti, potem je konec. In zato nisem bil niti pretirano jezen, ker sem se tega že malo navadil."

"Kar je gotovo, da dam od sebe vedno 100 odstotkov, tudi tokrat sem dal vse. Imel sem en trenutek, ko sem skoraj izgubil oprijem spredaj v zadnjem ovinku, Aleix je to izkoristil in in v petih ovinkih sem bil že zadaj," je kar nezadovoljen s trenutno situacijo francoski dirkač, ki je že večkrat potarnal na ta račun.

Francoz ostaja v vodstvu na lestvici svetovnega prvenstva, zbral je 102 točki, ima štiri več od prvega zasledovalca Španca Aleixa Espargaroja in osem od Italijana Enee Bastianinija, zmagovalca VN Francije.

"Če sem iskren, ne vem, kaj lahko naredim, ker se trudim do meja. Sem na maksimumu, ampak enostavno ne gre. To je najbolj frustrirajuče. Ste v zadnjem krogu in tudi če zaostajate en centimeter, ostali pospešijo in se oddaljijo. In potem izgubiš eno desetinko sekunde, zato se letos ne počutim v vlogi favorita," je dejal francoski dirkač. Naslednja preizkušnja je na sporedu čez dva tedna, ko se bodo najboljši dirkači merili v Mugellu na dirki za VN Italije.