VOYO: 'Ogrevanje' pred VN Španije

Fabio Quartararo (Yamaha) je bil tudi sam po odlično opravljeni kvalifikacijski vožnji v Jerezu malce presenečen nad razpletom, saj je tako kot mnogi drugi poznavalci dogajanja v kraljevem razredu motoGP na vrhu pred glavno nedeljsko dirko za VN Španije pričakoval druga imena.



"Nikoli si ne bi mislil, da bom v vlogi novinca že tako zgodaj v sezoni v najugodnejšem izhodiščnem položaju pred katero od dirk v razredu motoGP. To je izjemen rezultat in dokaz, da naša ekipa opravlja izjemno delo," je ped nedeljskim dogajanjem v Jerezu dejal nadarjeni francoski dirkač, ki je z zmago v kvalifikacijah z 20 leti in 14 dnevi postal najmlajši dirkač v zgodovini tega tekmovanja, ki mu je uspel veliki met pred katero od glavnih dirk. "V Jerezu se počutim odlično, tudi ritem na stezi mi je všeč, zato lahko pričakujemo dobro dirko. Ne glede na mojo in Morbidellijevo (Franco Morbidelli, op. p.) odlično predstavo v kvalifikacijah, se zavedamo, da bo Marc(Marquez, op. p.) zelo nevaren v boju za končno zmago. Naš cilj pa ostaja nespremenjen: skušati se uvrstiti med sedmim in 10. mestom," je Quartararo nekoliko znižal (previsoka) pričakovanja javnosti in navijačev Yamahe, ki se je z zmago v kvalifikacijah pridružil elitnemu klubu kvalifikacijskih zmagovalcev (Marquez, Jorge Lorenzo in Johann Zarco) na stezi v Jerezu v svoji debitantski sezoni v kraljevem razredu.