Quartararo trdi, da ni napredka, Yamahini šefi pa vzhičeni po testiranjih

Kaj to pomeni za prihodnost Quartararoja pri Yamahi, zaenkrat še ni znano. Že vrabci na veji ponavljajo, da je Francoz ves čas nezadovoljen in pričakuje in zahteva več od vodilnih mož v garaži Yamahe. V nasprotnem primeru bo ljubezen hitro končana in bo Quartararo prihodnost iskal v kakšni drugi ekipi. "Spoznanje, da tavam nekje v sredini karavane in nisem v boju za stopničke, je bilo sprva zelo boleče. To priznam. Še huje je ob spoznanju, da je Yamaha v razvoju daleč za najboljšimi in da tudi luči v tunelu ni videti. Razlika je več kot očitna in se je ne da zmanjšati kar čez noč," je prepričan Fabio Quartararo, ki tako vsaj med vrsticami naznanja morebitne kadrovske spremembe pred začetkom nove sezone.