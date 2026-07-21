Fabio Quartataro tudi uradno k Hondi

Fabio Quartararo je v elitni razred vstopil leta 2019 in takoj opozoril nase. Po odličnih nastopih v takratnem mednarodnem prvenstvu FIM CEV Moto3 in štirih konkurenčnih sezonah v svetovnih prvenstvih Moto3 in Moto2 si je v svoji krstni sezoni v razredu MotoGP že na četrti dirki privozil najboljši startni položaj, leto 2019 pa je zaključil s skupno šestimi najugodnejšimi startnimi položaji in sedmimi uvrstitvami na zmagovalni oder.

Vrhunec dozdajšnjega dela kariere je nastopil leta 2021, ko je 27-letni Francoz osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP, naslednje leto pa se je zavihtel na skupno drugo mesto. Quartararo je do danes v elitnem razredu zbral 11 zmag, 32 uvrstitev na stopničke in 21 najboljših startnih položajev.

Njegov prestop v tovarniško ekipo HRC Honda je potrjen, novica pa prihaja tik za tem, ko je najuspešnejši proizvajalec v elitnem razredu oznanil tudi podpis pogodbe z Davidom Alonsom, ki prihaja iz razreda Moto2.