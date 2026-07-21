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MotoGP

Fabio Quartataro tudi uradno k Hondi

Ljubljana, 21. 07. 2026 12.06 pred 20 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
A.V.
Fabio Quartararo

Kar se je "potihoma" napovedovalo že nekaj časa, je zdaj dobilo še uradno potrditev, da se nekdanji svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda MotoGP Fabio Quartararo z naslednjo sezono seli k Hondi. Francoski dirkač je z japonskim moštvom podpisal dveletno pogodbo.

Fabio Quartararo je v elitni razred vstopil leta 2019 in takoj opozoril nase. Po odličnih nastopih v takratnem mednarodnem prvenstvu FIM CEV Moto3 in štirih konkurenčnih sezonah v svetovnih prvenstvih Moto3 in Moto2 si je v svoji krstni sezoni v razredu MotoGP že na četrti dirki privozil najboljši startni položaj, leto 2019 pa je zaključil s skupno šestimi najugodnejšimi startnimi položaji in sedmimi uvrstitvami na zmagovalni oder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vrhunec dozdajšnjega dela kariere je nastopil leta 2021, ko je 27-letni Francoz osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP, naslednje leto pa se je zavihtel na skupno drugo mesto. Quartararo je do danes v elitnem razredu zbral 11 zmag, 32 uvrstitev na stopničke in 21 najboljših startnih položajev.

Njegov prestop v tovarniško ekipo HRC Honda je potrjen, novica pa prihaja tik za tem, ko je najuspešnejši proizvajalec v elitnem razredu oznanil tudi podpis pogodbe z Davidom Alonsom, ki prihaja iz razreda Moto2.

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KOMENTARJI10

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Rd350
22. 07. 2026 12.24
Srečno Fabio.
Odgovori
+1
3 2
Callux
22. 07. 2026 09.31
Zdaj je samo vprašanje, kdo mu bo družbo delal na drugi strani tovarniške garaže, Moreira ima zelo lepe možnosti.. Drugače pa Fabio k Hondi ne odhaja sam, saj bo v ekipo zraven pripeljal še svojega trenutnega tehnika Ignacia Madurgo, ki skrbi za pnevmatike na njegovi Yamahi trenutno.. Pri Hondi pa bo sodeloval s Christianom Pupulinom (trenutni dirkaški inženir Luce Marinija).. Medtem se pri Alonsu pa se lahko doda še to, da bo od naslednje sezone dalje, ne glede na to ali bo dirkal za tovarniško moštvo ali za ekipo LCR, sodeloval s Santijem Hernandezom (ki trenutno sodeluje z Joanom Mirom)..
Odgovori
+8
8 0
Jezdimir...hehehe
22. 07. 2026 08.19
Srečno Fabio, upam da končno spraviš Hondo na zmagovalna pota, žalostno kam jo je spravil nesposobni Markec.
Odgovori
+15
18 3
The T3chnics
22. 07. 2026 10.04
Čustva, čustva...
Odgovori
-13
3 16
.AchiIIeus
23. 07. 2026 12.58
The revček, skoz jokaš!
Odgovori
+15
15 0
The T3chnics
23. 07. 2026 18.34
Kje skoz.... a moje solze smeha so pritekle skoz vaš ekran?
Odgovori
-8
0 8
.AchiIIeus
23. 07. 2026 21.20
Zase se brigaj, da se ne razpočiš od žlehtnobe.
Odgovori
+6
6 0
The T3chnics
24. 07. 2026 08.25
Se vi dosti brigate zame.... hvala vseeno.
Odgovori
-6
0 6
Tenma
21. 07. 2026 21.10
Se bojim da gre na slabše, mogoče, mogoče ne. Če bo Honda na enakem nivoju kot zdaj... Želim da bodo konkurenčni. Drugo leto bo za vse restart. Bo zanimivo.
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-12
4 16
prost1
21. 07. 2026 16.02
Super talent. Upam, da Honda spravi skupaj dober dirkalnik in pokaže kaj zna. Zraven pa še Alonso. Zasedba obljublja spektakel, žogica je na Hondini strani.
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+7
8 1
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