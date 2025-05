Zarco po pravi drami v Le Mansu slavil domačo zmago

Vreme in dirkači so v Le Mansu poskrbeli za noro dirko, ki se bo zapisala v zgodovino. Nekateri dirkači so motocikle zamenjali kar trikrat, kaotično dogajanje na stezi pa je izkoristil domačin Johann Zarco in Franciji prinesel sploh prvo domačo zmago na tej ikonični stezi. Drugo mesto je osvojil Marc Marquez, ki je po padcu Francesca Bagnaie in Alexa Marqueza povečal vodstvo v skupnem seštevku, tretji pa je bil Fermin Aldeguer.

Že pred začetkom dirke je bila vsa pozornost usmerjena v nebo. Pred startom dirke je stezo namočilo nekaj dežnih kapljic, vendar so se kljub temu vsi dirkači sprva odločili za pnevmatike za suho stezo. A po ogrevalnem krogu se je izkazalo, da je asfalt premoker. Na dirkališču so zaplapolale bele zastave, ki so dirkačem dale vedeti, da lahko pred startom dirke zapeljejo v garažo na menjavo motocikla. Za to potezo so se odločili vsi dirkači in zaradi prevelikega števila dirkačev pred garažami je vodstvo tekmovanja izobesilo rdečo zastavo in prestavilo start.

A po novem spoznavnem krogu ni bil kaos nič manjši, kajti večina dirkačev je ponovno zapeljala v garažo, tokrat po motocikel s pnevmatikami za suho stezo. Med tistimi, ki so si ponovno premislili, so bili med drugim Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer in vsi štirje KTM-i.

Ko se je dirka vendarle začela, se je v vodstvo prebil Quartararo, vodil je pred Marcom Marquezom, medtem ko smo v ozadju videli skupinski padec, v katerega je bil udeležen tudi Francesco Bagnaia.

Tisti dirkači, ki so pred startom še drugič zapeljali v garažo na menjavo motocikla, so bili kaznovani z dvema dolgima krogoma. Prvi, ki se je odločil zapeljati na prestajanje kazni, je bil prav vodilni Quartararo, s tem je vodstvo prepustil Alexu Marquezu. Španec je bil naslednji, ki je odpeljal dolgi krog, skupaj z njim ga je opravil tudi tretji Fermin Aldeguer.

Vodstvo je tako prevzel Marc Marquez, drugi je bil Quartararo. A dirka se za domačega aduta ni končala dobro, ko je zapeljal na pobarvani del steze, mu je zdrsnilo in hkrati z Bradom Binderjem je dirko končal v pesku.

Po šestih krogih pa sta se Marc in Alex Marquez znova odločila zapeljati v garažo in presedlati na motocikel s pnevmatikami za mokro stezo. Tretji Aldeguer je sprva še ostal na stezi in tako prevzel vodstvo na dirki. A novinec je hitro ugotovil, da sta se izkušenejša rojaka odločila pravilno in v naslednjem krogu tudi sam zapeljal na menjavo motocikla.

Njegovemu zgledu je sledilo še nekaj drugih dirkačev, vodstvo na kaotični dirki pa je tako prevzel Johann Zarco, ki se je že startal s pnevmatikami za mokro stezo in ob močnejšem deževju ni potreboval ponovno zamenjati motocikla. Imel je lepo prednost pred Marcom Marquezom, ki je po menjavi motocikla hitro nadoknadil izgubljeno.

Osemkratni svetovni prvak se je poskušal približati Francozu, a domači dirkač je imel prednost kar devetih sekund. 32-letnik iz Cervere je hitro ugotovil, da Zarcoja ne bo ujel in se tako sprijaznil z drugim mestom. Do tretjega mesta se je prebil Alex Marquez, vendar je nekaj krogov pred koncem padel in najnižjo stopničko prepustil Pedru Acosti. Ta pa v zaključku tekme ni zdržal pritiska Aldeguerja, ki je uspel stopiti ogromno prednost rojaka in ga nato tudi ugnal v boju za tretje mesto.

"Ne morem verjeti. Še vedno ne razumem, kaj se je zgodilo. Zadnji krogi so bili zelo dolgi. Potrebujem nekaj časa, da dojamem. S pnevmatikami za mokro stezo sem moral biti na začetku zelo previden, saj jih nisem želel skuriti. Ko je steza postala bolj mokra, se mi je tudi Marc približal ... Uau," je bil brez besed ganjeni Zarco.

"V bistvu sem samo posnemal glavnega rivala za naslov svetovnega prvaka, to je moj brat Alex. Ko sem videl, da je zapeljal v garažo na menjavo motocikla, sem mu sledil. Mislim, da je bila to prava strategija, toda Johann je bil danes hitrejši. Na mokri stezi sem bil osem sekund za njim, pritisnil sem, da bi ga ujel, toda on je še povečeval razliko. Potem sem samo nadzoroval razliko do Alexa, ki je žal padel. Poleg tega pa sem srečen, to so dirke, na katerih lahko izgubiš veliko točk, sam pa sem že na dveh nedeljah vknjižil ničlo, zato sem bil danes dodatno zbran," pa je svoj pogled na to noro dirko delil Marc Marquez.

"Presenečen sem. Ko sem zjutraj videl vreme, sem podvomil, da se lahko borim za najvišja mesta. Nimam veliko izkušenj z dirkanjem v mokrih razmerah, toda na koncu sem se začel počutiti vse bolje in dirkal v neverjetnem ritmu. Presrečen sem, da sem ponovno na tretjem mestu in dosegel prve prave stopničke," pa je po novem tretjem mestu dejal Aldeguer.

Acosta je končal kot četrti, peti je bil Maverick Vinales, šesti testni dirkač Honde Takaaki Nakagami, sedmi pa Raul Fernandez. Fabio Di Giannantonio je bil osmi, testni dirkač Aprilie Lorenzo Savadori, ki nadomešča poškodovanega Jorgeja Martina, deveti, v deseterico pa se je uvrstil še Ai Ogura. Luca Marini je v cilj prišel kot enajsti, dvanajsti je bil Alex Rins, točke pa so osvojili še Enea Bastianini, Marco Bezzecchi in Franco Morbidelli, ki so zaostali več kot za krog. Bagnaia je po padcu ciljno črto prečkal kot zadnji, bil je 16. Poleg Alexa Marqueza, Quartararoja in Binderja so dirko na tleh zaključili še Miguel Oliveira, Jack Miller in Joan Mir.

Marc Marquez je z zmago na sprintu ponovno prevzel vodstvo v skupnem seštevku, s 115. stopničkami pa je naskok pred Alexom Marquezom in Bagnaio, ki sta oba vknjižila ničlo, še povečal. Sedaj ima pred bratom 22 točk prednosti, pred moštvenim kolegom pa že 51.

