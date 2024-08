Fermin Aldeguer bo v prihodnji sezoni nastopal v MotoGP za Gresini Racing

Fermin Aldeguer bo naslednji dve sezoni dirkal za ekipo Gresini Racing MotoGP, ki je podaljšala partnerstvo z Ducatijem do leta 2026. Uspehi zadnjih sezon so okrepili vezi med Gresini Racing in Ducati Corse, kjer so blesteli vozniki kot Bastianini in Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio pa je v Desmosedici dosegel svojo prvo zmago v MotoGP. Zdaj je čas, da se izkaže Aldeguer, ki se bo pridružil ekipi pod vodstvom Nadie Padovani, ob že potrjenem Alexu Marquezu za leti 2025 in 2026. Prvi test nove sezone bo 19. novembra.