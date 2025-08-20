'Vedel sem, da bom zelo močan z novimi pnevmatikami'

Kot večinoma oziroma kar praviloma v tekoči motociklistični sezoni je (skoraj) vso slavo na dirki razreda MotoGP pobral nepremagljivi Marc Marquez, ki hiti proti novemu naslovu prvaka. A vsaj del slave je na VN Avstrije v Spielbergu pobral drugouvrščeni Fermin Aldeguer Mengual. Španski dirkač ekipe Ducati Gresini je s tem prišel tudi do rezultata kariere. Naslednja preizkušnja SP čaka motocikliste že konec tedna, ko bodo prvič vozili na novem dirkališču Balaton Park na Madžarskem. S prenosi začnemo v petek na VOYO.

Do svojega motocikla se je dobrih deset minut pred startom sprehodil tudi Joan Mir.

Pripravljeni morajo biti tudi rezervni motocikli

Marc Marquez je deveto zmago sezone na klasičnih dirkah, ob tem je dobil tudi 12 sprintov, dokončno potrdil v 20. krogu, ko je prehitel do tedaj vodilnega Italijana Marca Bezzecchija. Ta je dva kroga pozneje v boju s Ferminom Aldeguerjem izgubil še drugo mesto.

Spet pa se je dirka v ambulanti končala za osmoljenca sezone. Svetovni prvak Španec Jorge Martin, ki je tri četrt dirk izpustil zaradi poškodb in se vrnil šele v Brnu, je spet padel. Že tako ali tako je bil zadnji, potem pa je končal ob stezi in so ga odpeljali na pregled v ambulanto.

In prav Španec je z drugim mestom, ob nepremalhgjivem Marquezu, pobral lep del slave v Spielbergu. Z novim uspehom se je Marc Marquez še bolj utrdil na vrhu seštevka s 418 točkami, saj sta bila oba njegova najbližja zasledovalca danes slabša.

Mlajši brat Alex Marquez (276) je bil šele deseti, sotekmovalec v tovarniški ekipi Ducatija Italijan Francesco Bagnaia (221) pa osmi. Dirka v Spielbergu je bila sicer jubilejna tisoča v kraljevskem razredu v zgodovini motociklizma. Marquez je z (novo) zmago seštevek uspehov v vseh razredih pomaknil na 97, v kraljevskem pa na 71.

Fermin Aldeguer FOTO: MotoGP icon-expand

Takoj na začetku se je Marquez sicer še boril z Bagnaio, s katerim sta v prvem krogu dvakrat zamenjala mesti, a je potem Italijan popustil, starejši Marquez pa je vozil za Bezzecchijem. Čeprav je bil že pred tem blizu, morda dovolj za kakšen napad, je čakal do zadnje tretjine dirke in potem brez večjih težav napadel ter ostal v vodstvu.

V zadnjih krogih pa se mu je približal Aldeguer, nakazal, da bi morda lahko celo napadel, a se je na koncu zadovoljil z drugim mestom, kar je njegova najboljša uvrstitev v prvi sezoni v najmočnejšem razredu. "To je moja najljubša dirka. Neverjetno, vedeli smo, da smo z novimi gumami lahko zelo močni. Hvala ekipi, ta dirka nam bo pomenila veliko za naprej," je za madridski AS med drugim navdušeno dejal Aldeguer.

"Imel sem odličen občutek že pred dirko. Sobota in sprint dirka je nakazala, da mi steza leži. Hvala ekipi za veliko pomoč. Brez njih te stopničke ne bi bile možne," je za AS razpredal 20-letni Španec, ki komaj čaka, da se začne anslednji dirkaškli vikend. Šlo bo za VN Madžarske.

Fermin Aldeguer in brata Marquez. FOTO: Profimedia icon-expand

"Tega dirkališča ne poznam. A sem prepričan, da mi je Spielberg vlil toliko samozavesti, da se bom kosal z novimi stvarmi. Pričakujem dober rezultat tud na Madžarskem. Upam le, da bo vreme prijazno in da bodo pogoji enaki za vse," gleda naprej dirkač ekipe Ducati Gresini.

Ob zelo zadovoljnih dirkačih z vrha pa je imela avstrijska preizkušnja tudi nekaj dirkačev, ki bodo Spileberg zapustili slabše volje.

Alex Marquez je plačal davek za napake na prejšnji dirki, saj je zaradi povzročitve trčenja na Češkem moral odslužiti kazen dolgega kroga, kar je storil v tretjem krogu. To ga je s četrtega mesta pahnilo na 11., vrnitve višje pa ni več zmogel.