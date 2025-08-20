'Vedel sem, da bom zelo močan z novimi pnevmatikami'

Marc Marquez je deveto zmago sezone na klasičnih dirkah, ob tem je dobil tudi 12 sprintov, dokončno potrdil v 20. krogu, ko je prehitel do tedaj vodilnega Italijana Marca Bezzecchija. Ta je dva kroga pozneje v boju s Ferminom Aldeguerjem izgubil še drugo mesto.
In prav Španec je z drugim mestom, ob nepremalhgjivem Marquezu, pobral lep del slave v Spielbergu. Z novim uspehom se je Marc Marquez še bolj utrdil na vrhu seštevka s 418 točkami, saj sta bila oba njegova najbližja zasledovalca danes slabša.
Mlajši brat Alex Marquez (276) je bil šele deseti, sotekmovalec v tovarniški ekipi Ducatija Italijan Francesco Bagnaia (221) pa osmi. Dirka v Spielbergu je bila sicer jubilejna tisoča v kraljevskem razredu v zgodovini motociklizma. Marquez je z (novo) zmago seštevek uspehov v vseh razredih pomaknil na 97, v kraljevskem pa na 71.
Takoj na začetku se je Marquez sicer še boril z Bagnaio, s katerim sta v prvem krogu dvakrat zamenjala mesti, a je potem Italijan popustil, starejši Marquez pa je vozil za Bezzecchijem. Čeprav je bil že pred tem blizu, morda dovolj za kakšen napad, je čakal do zadnje tretjine dirke in potem brez večjih težav napadel ter ostal v vodstvu.
V zadnjih krogih pa se mu je približal Aldeguer, nakazal, da bi morda lahko celo napadel, a se je na koncu zadovoljil z drugim mestom, kar je njegova najboljša uvrstitev v prvi sezoni v najmočnejšem razredu. "To je moja najljubša dirka. Neverjetno, vedeli smo, da smo z novimi gumami lahko zelo močni. Hvala ekipi, ta dirka nam bo pomenila veliko za naprej," je za madridski AS med drugim navdušeno dejal Aldeguer.
"Imel sem odličen občutek že pred dirko. Sobota in sprint dirka je nakazala, da mi steza leži. Hvala ekipi za veliko pomoč. Brez njih te stopničke ne bi bile možne," je za AS razpredal 20-letni Španec, ki komaj čaka, da se začne anslednji dirkaškli vikend. Šlo bo za VN Madžarske.
"Tega dirkališča ne poznam. A sem prepričan, da mi je Spielberg vlil toliko samozavesti, da se bom kosal z novimi stvarmi. Pričakujem dober rezultat tud na Madžarskem. Upam le, da bo vreme prijazno in da bodo pogoji enaki za vse," gleda naprej dirkač ekipe Ducati Gresini.
Ob zelo zadovoljnih dirkačih z vrha pa je imela avstrijska preizkušnja tudi nekaj dirkačev, ki bodo Spileberg zapustili slabše volje.
Alex Marquez je plačal davek za napake na prejšnji dirki, saj je zaradi povzročitve trčenja na Češkem moral odslužiti kazen dolgega kroga, kar je storil v tretjem krogu. To ga je s četrtega mesta pahnilo na 11., vrnitve višje pa ni več zmogel.
