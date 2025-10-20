Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Fernandez po krstni zmagi hvaležen svoji ekipi: Vedno so verjeli vame

Phillip Island, 20. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Španski dirkač Raul Fernandez ne bo nikoli pozabil minulega konca tedna na avstralskem Phillip Islandu. V svoji četrti sezoni dirkanja v razredu motoGP je namreč končno dočakal svojo prvo zmago med elito. Španec je v minulih sezonah preživljal težke trenutke in ti so sedaj vendarle poplačani. V težkih časih pa mu je najbolj pomagala prav njegova ekipa Trackhouse Racing, ki ji je pripisal večino zaslug za svojo zmago.

Raul Fernandez
Raul Fernandez FOTO: Profimedia

"Sanje vsakega dirkača so zmagati na Phillip Islandu, to je velika stvar. Še vedno se moram navaditi na to, da sem zmagovalec dirke za veliko nagrado, saj sem bil toliko let izven forme, daleč od tega, da bi bil konkurenčen. Še vedno imamo veliko za postoriti in trenutno razmišljam o tem, kako trdo smo delali, da smo prišli do tega," je bil po svoji prvi zmagi v razredu motoGP čustven Raul Fernandez.

Preberi še Raul Fernandez na Phillip Islandu do prve zmage v razredu motoGP

Na stopničke je v Avstraliji stopil že po sprinterski dirki, ko je zasedel drugo mesto. Tudi na nedeljski dirki se je nadejal dobrega rezultata, vendar si na zmago ni upal niti pomisliti.

"Nisem pričakoval, da bom lahko zmagal, saj sem vedel, da imata Marco Bezzecchi in Fabio Di Giannantonio odličen dirkaški ritem, sem pa verjel, da se lahko z nekaj sreče borim za stopničke. Toda že takoj po startu sem se počutil zelo dobro, imel sem dober občutek s pnevmatikami. Sklepni krogi so bili neznansko dolgi, toda dobro sem načrtoval dirko," je dejal Španec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zasluge za svojo prvo zmago v precejšnji meri pripisuje svoji ekipi in njenemu trdemu delu. "Želim se zahvaliti svojemu moštvu. Potrebnih je bilo veliko let ekipnega dela, bilo je veliko slabih in tudi veliko dobrih trenutkov, četudi nismo dosegali rezultatov, ki smo jih želeli."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Verjamem, da imam eno najboljših ekip na svetu, saj niso nikoli nehali verjeti vame, nikoli niso dvomili v moje povratne informacije o težavah na motociklu. V težkih trenutkih se zdi, da smo kot družina, in čutim, da me Aprilia podpira," je bil svoji ekipi hvaležen 24-letnik.

Španec je bil v zadnjih sezonah daleč od izvrstne forme in soočal se je tudi z mislijo, ali naj sploh še nadaljuje v razredu motoGP.  "Spomnim se, da smo po dirki v Jerezu z glavnim mehanikom in trenerjem bili v težki situaciji. Pred testiranjem smo šli na pico in rekel sem jim: 'Če jutri situacijo uspemo obrniti na bolje, v redu, če pa ne, bomo morali najti rešitev. Nisem srečen, ne zbujam se z nasmehom na obrazu, in to je v življenju najbolj pomembno,"' je začel pripovedovati Fernandez.

Raul Fernandez
Raul Fernandez FOTO: Profimedia

"Od takrat naprej so mi v ekipi precej pomagali, pomirili so me. Najprej je bilo treba graditi temelje, začeti postopoma, kot da gradiš hišo. Hitreje kot jo poskušaš zgraditi, hitreje se podre. Odločili smo se, da bomo temelje gradili postopoma in, iskreno povedano, nismo pomislili, da bi ta zmagoslavni trenutek lahko prišel že letos," je Fernandez opisal pot do trdo priborjene zmage.

Ključno vlogo pri uspehu pa je imela tudi njegova družina, zlasti mlajši brat Adrian Fernandez, ki tekmuje v razredu moto3. "Z družino smo kot eno in po njihovi zaslugi sem se lahko pobral po tako težkih trenutkih. Moj brat je najpomembnejša oseba, ki jo imam ob sebi. Zaradi njega sem tu, kjer sem," je še dejal novopečeni zmagovalec dirke elitnega razreda.

motogp vn avstralije phillip island
Naslednji članek

Kdo je Toprak Razgatlioglu, turška senzacija, ki prihaja v motoGP?

Naslednji članek

Raul Fernandez na Phillip Islandu do prve zmage v razredu motoGP

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306