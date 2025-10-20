Fernandez po krstni zmagi hvaležen svoji ekipi: Vedno so verjeli vame

"Sanje vsakega dirkača so zmagati na Phillip Islandu, to je velika stvar. Še vedno se moram navaditi na to, da sem zmagovalec dirke za veliko nagrado, saj sem bil toliko let izven forme, daleč od tega, da bi bil konkurenčen. Še vedno imamo veliko za postoriti in trenutno razmišljam o tem, kako trdo smo delali, da smo prišli do tega," je bil po svoji prvi zmagi v razredu motoGP čustven Raul Fernandez.
Na stopničke je v Avstraliji stopil že po sprinterski dirki, ko je zasedel drugo mesto. Tudi na nedeljski dirki se je nadejal dobrega rezultata, vendar si na zmago ni upal niti pomisliti.
"Nisem pričakoval, da bom lahko zmagal, saj sem vedel, da imata Marco Bezzecchi in Fabio Di Giannantonio odličen dirkaški ritem, sem pa verjel, da se lahko z nekaj sreče borim za stopničke. Toda že takoj po startu sem se počutil zelo dobro, imel sem dober občutek s pnevmatikami. Sklepni krogi so bili neznansko dolgi, toda dobro sem načrtoval dirko," je dejal Španec.
Zasluge za svojo prvo zmago v precejšnji meri pripisuje svoji ekipi in njenemu trdemu delu. "Želim se zahvaliti svojemu moštvu. Potrebnih je bilo veliko let ekipnega dela, bilo je veliko slabih in tudi veliko dobrih trenutkov, četudi nismo dosegali rezultatov, ki smo jih želeli."
"Verjamem, da imam eno najboljših ekip na svetu, saj niso nikoli nehali verjeti vame, nikoli niso dvomili v moje povratne informacije o težavah na motociklu. V težkih trenutkih se zdi, da smo kot družina, in čutim, da me Aprilia podpira," je bil svoji ekipi hvaležen 24-letnik.
Španec je bil v zadnjih sezonah daleč od izvrstne forme in soočal se je tudi z mislijo, ali naj sploh še nadaljuje v razredu motoGP. "Spomnim se, da smo po dirki v Jerezu z glavnim mehanikom in trenerjem bili v težki situaciji. Pred testiranjem smo šli na pico in rekel sem jim: 'Če jutri situacijo uspemo obrniti na bolje, v redu, če pa ne, bomo morali najti rešitev. Nisem srečen, ne zbujam se z nasmehom na obrazu, in to je v življenju najbolj pomembno,"' je začel pripovedovati Fernandez.
"Od takrat naprej so mi v ekipi precej pomagali, pomirili so me. Najprej je bilo treba graditi temelje, začeti postopoma, kot da gradiš hišo. Hitreje kot jo poskušaš zgraditi, hitreje se podre. Odločili smo se, da bomo temelje gradili postopoma in, iskreno povedano, nismo pomislili, da bi ta zmagoslavni trenutek lahko prišel že letos," je Fernandez opisal pot do trdo priborjene zmage.
Ključno vlogo pri uspehu pa je imela tudi njegova družina, zlasti mlajši brat Adrian Fernandez, ki tekmuje v razredu moto3. "Z družino smo kot eno in po njihovi zaslugi sem se lahko pobral po tako težkih trenutkih. Moj brat je najpomembnejša oseba, ki jo imam ob sebi. Zaradi njega sem tu, kjer sem," je še dejal novopečeni zmagovalec dirke elitnega razreda.
