Fernandez: Vzornik je Rossi, najraje gledam Marqueza, za partnerja v garaži pa je Stonerja

Član ekipe GASGAS Factory Racing Tech3 je bil v minuli sezoni najvišje na VN Francije v Le Mansu, ko je bil tik pod stopničkami na še vedno vrhunskem četrtem mestu. Nič čudnega, da je Augusto Fernandez najbolje privarčeval za Le Mans, saj ima na VN Francije posebno vez. "Tu sem potrdil naslov prvaka v srednjem razredu in Le Mans mi je bil od nekdaj najbolj priljubljeno prizorišče v motociklističnem koledarju," je za Gazetto Dello Sport pogovor začenjal Španec, ki ostaja v ekipi GASGAS Factory Racing Tech3, ob njem pa bo v garaži družbo delal še en prvak iz nižjega razreda, Pedro Acosta . "Ne dvomi v dobro sodelovanje. Konec koncev je v interesu vseh, da plodno sodelujemo in si pomagamo. Pričakujem dobro sodelovanje in tudi boljše rezultate kot v pretekli sezoni," sporoča rožnatemu časniku 26-letni Majorčan, ki se je rodil v Madridu, a se kmalu z družino preselil na otok.

"Majorčani smo odlični športniki. Čeprav sem rojen v Madridu, pa se imam za otočana," je še dejal Fernandez, ki posebej spoštuje petkratnega motociklističnega šampiona Jorgeja Lorenza. "Ne samo zaradi dejstva, da prihaja iz Majorke, pač pa tudi zaradi tega, ker je bil njegov oče moj prvi trener. To ti ostane v spominu," nadaljuje Fernandez, ki je tako kot teniški zvezdnik Rafael Nadal velik navijač Reala. "Očitno smo Majorčani naklonjeni belemu baletu," se je šalil Španec, ki se je vrnil k številki 37. "Sponzorske zahteve so bile, da sem to sezono nosil številko 40 na hrbtu, sedaj pa sem spet na svojem in počutim se odlično," je milanskemu časniku še dejal Fernandez, ki prisega tudi na pomoč matere Sare. "Zelo pomembna je bila leta 2022, ko sem osvojil laskavi naslov. Je uspešna inštruktorica joge in mi zelo pomaga pred dirkami." In brata Alexa: "On skrbi za promocijo, marketing in tudi vodi navijaško skupino. Na vsaki dirki so moji navijači prepoznavni v zajčjih kostumih."