'V F1 spredaj Mercedes, Red Bull in Ferrari, v motoGP pa Marc Marquez'

Testiranja so končana, novi sezoni formule 1 in motoGP pa sta tik pred vrati. Akcija na dveh kolesih se bo začela že ta konec tedna v tajskem Buriramu, dirkači formule 1 pa bodo na stezo prvič zapeljali začetek marca v Melbournu. O tem, kaj lahko pričakujemo od nove sezone obeh prvenstev, se je naša novinarka Eva Koderman Pavc v novem POPkastu pogovarjala s komentatorjem za formulo 1 Aljažem Golčerjem formule 1 in komentatorjem za motoGP Davidom Stropnikom.