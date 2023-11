Francesco Bagnaia ali Jorge Martin? Kdo bo prvi popustil?

"Ta konec tedna sem izgubil točko. Ena dirka manj, kar je zagotovo pomembno. A bile so dirke, na katerih sem pridobil 14 ali 15 točk. Ostati moram miren in skušal bom to storiti v Katarju," je mešan izkupiček vikenda v Maleziji povzel izzivalec Jorge Martin.

Vso sezono je branilec naslova poudarjal, da bo o naslovu začel resno razmišljati šele na predzadnji dirki sezone v Katarju, zdaj pa: "Mislim, da moramo počakati do Valencie. 14 točk je nedvomno več kot nič ali biti v zaostanku, ni pa veliko. Če bi bilo prvenstvo takšno kot včasih z eno dirko, bi bila to lepa prednost, a ker je na voljo 37 točk vsak konec tedna, je to zelo majhna razlika."