Francesco Bagnaia je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo

Zmagovalec treh dirk v letošnjem prvenstvu razreda motoGP Francesco Bagnaia je priznal, da je povzročil nesrečo ob tretji uri zjutraj po noči proslavljanja in očitno tudi pijančevanja s prijatelji. "Med odmorom v sezoni motoGP sem s prijatelji bil na zabavi na Ibizi. Skupaj smo proslavljali in nazdravili na mojo zmago na VN Nizozemske. Ob treh zjutraj sem zapuščal disko in se soočil s krožnim križiščem, ko sem s prednjima pnevmatikama zapeljal v jarek. V nesreči ni bil udeležen nihče drug. Test, ki ga je opravila policija, je pokazal, da je v moji krvi bilo prisotnega več alkohola od zakonito dovoljene meje v Španiji," je potrdil Italijan, ki kljub trem zmagam na zadnjih šestih dirkah, zaseda šele četrto mesto v skupnem seštevku razreda motoGP.

"Po navadi praktično ne pijem alkohola in to je bila resna malomarnost, ki se ne bi smela zgoditi. Vsem se opravičujem in zagotavljam, da me je lekcija izučila. Nikoli ne sedi za volan pod vplivom alkohola," je na svojem profilu na Instagramu zapisal skesani Bagnaia. Na srečo posledice njegove nespametne poteze niso bile pretirano resne, zlobni jeziki pa bi lahko dodali, da Bagnaia zgolj nadaljuje svojo formo v letošnji sezoni. Zmagam na VN Španije in Italije so namreč sledili odstopi na dirkah v Franciji, Kataloniji in Nemčiji.