Morbidelli: Odmor bomo izkoristili kot priprave pred sezono. Znan koledar za 2022

Na dirkališču COTA v Austinu se dirkač Yamahe ni počutil dobro, saj je po 18. mestu na VN Italije z zaostankom 36 sekund dva tedna pozneje v Texasu končal na zadnjem 19. mestu s še večjim zaostankom 49 sekund. To sta bili njegovi prvi dirki po junijski operaciji kolena. "Dirka je bila zelo, zelo zahtevna. Nisem bil v stanju, da bi bil uspešen, ker je ta proga zelo zahtevna za telo in še vedno okrevam. 20 krogov v moji fizični kondiciji je bilo res zahtevnih. V nekem trenutku sem samo poskušal motocikel pripeljati do konca," je svoj nastop na VN Amerike opisal Italijan.

Do druge domače dirke letos imata moštvo Yamahe in Morbidelli tri tedne, ki jih bodo po besedah 27-letnika dobro izkoristili: "Imeli bom več časa za okrevanje in pripravo na dirko. To je pozitivno in na splošno je bil pozitiven konec tedna. Bolje razumemo, v katero smer se premikamo. Seveda rezultat ni bil to, kar smo si želeli, ampak to (tri tedne odmora) je za nas kot priprave pred sezono. Tako moramo na ta odmor gledati."