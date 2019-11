Francoski 'blisk' z rekordom za več kot pol sekunde hitrejši od konkurence

Francoski dirkač pri Yamahi je izjemno napredoval in pravzaprav mu v tej izjemni sezoni manjka le še pika na i - dirkaška zmaga v razredu motoGP. Prvo mesto v kvalifikacijah je Fabio Quartararo osvojil že nekajkrat v tej sezoni, bil je tudi blizu zmage, a mu ni uspelo slaviti. Tudi v Maleziji je bil izjemno hiter na petkovih prvih prostih treningih. Na obeh je postavil najboljši čas, na drugem je še izboljšal rekord steze, ki ga je postavil že na prvem treningu (1'58.576) in bil za več kot pol sekunde hitrejši od konkurentov. In to ne glede na to, da ima težave s poškodovanim gležnjem.