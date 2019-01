Gaber Keržišnik: Marquez bo prva violina sezone 2019, a ne bo mu lahko

"Tako kot vsake druge sezone pričakujem, da bo tudi ta zanimiva, da bo napeta, da bomo odločitev o naslovu prvaka dobili čim kasneje, da bodo fantje čim bolj izenačeni in da se mogoče tudi zgodi kaj takega, česar si pred začetkom same sezone ne obetamo," je v pogovoru z našim novinarjem za ekstremne športe Davidom Stropnikom povedal Gaber Keržišnik, ki že več kot desetletje skrbno spremlja dogajanje v karavani motoGP.

"Mislim, da po zadnjih testiranjih v Valencii in Jerezu se zdi ,da so ekipe in dirkači kar izenačeni. Zagotovo pa bo prva violina svetovni prvak Marc Marquez. Nisem pa povsem prepričan, da mu bo v letošnji sezoni tako lahko oz. da bo tako suveren, kot je bil v minulih letih," je še dodal Keržišnik.

Kaj je še povedal (tudi o Jorgeju Lorenzu), pa si poglejte v videoposnetku. Ne bo vam žal!