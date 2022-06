Garažo Ducatija zajela manjša evforija: Bagnaia lahko še vedno pride do naslova

To pa je novica, ki je spet oživela boj za naslov prvaka, v katerega se je, vsaj tako trdijo vodilni iz garaže Ducatija, spet vrnil Francesco Bagnaia. "Pravo olajšanje. Na zadnjih dveh dirkah nam ni šlo slabo, toda rezultata ni bilo. Zdaj smo zmagali in s tem dokazali, da smo močni in potrdili dobro delo , " je bil uspeha vesel šef Ducatija Paolo Ciabatti in znova nasul pohvale na račun odlične predstave Italijana v Assnu. "Zmagal je na fantastičen način. Ni nezanemarljivo tudi to, da je Quartararo ostal brez točk. Če potegnemo črto, je za nami odličen podaljšan konec tedna na Nizozemskem," je za Corriere Dello Sport povedal športni direktor Ducatija in takoj ponudil matematični izračun. "Pred Assnom smo že obupavali. Tisti dve ničli na zadnjih dveh dirkah sta Peccu težko padli. A kot pravi šampion se je pobral in na najboljši možni način mnogim zaprl usta. Govorilo se je že, da se težko kosa z bremenom, da ne zna tekmovati s pritiskom," je bil brez dlake na jeziku šef rdečih, ki trdi, da za ekipo Ducatija lov na naslov svetovnega prvaka ni bil izgubljen niti po odstopih na dirkah pred Assnom. "Pri nas je tako, da izobesimo belo zastavo šele, ko tudi matematika ni več na naši strani, ko teoretično in tudi praktično imamo več možnosti za naslov. Torej smo sedaj le še okrepili samozavest in tudi prišli na okus, saj še bolj verjamemo, da nam lahko na koncu uspe veliki met."

Padca v Barceloni in Sachsenring sta prišla v najslabšem možnem času, a zato je v isti sapi zmaga v Assnu priletela v pravem trenutku, ko se lahko boj za naslov še zaostri in izostri. "Meni je bilo najhuje pri vsem tem to, da smo bili na VN Katalonije in Nemčije zelo hitri in konkurenčni najboljšim, tako da so bila pričakovanja pred obema dirkama visoka. Končalo se je tako, kot se je." Paolo Ciabatti priznava, da so imeli v garažah rdečih precej težak začetek. Uvodne preizkušnje niso potekale po pričakovanjih in visokih ambicijah. Novi dirkalnik se še ni obnašal tako, kot so si v garaži želeli in tudi računali. A po VN Nizozemske v Assnu se za ekipo iz Borga Panigaleja začenja spet boj za najvišja mesta. Lov na naslov je spet odprt. "Šampionat je odprt, v to sem prepričan. Tudi Pecco je in bo v igri. Gre za izjemnega dirkača, morda celo najbolj nadarjenega v motociklistični karavani," je svojemu varovancu laskal Ciabatti. "Pecco je zelo ambiciozen fant, ko je treba, tudi zelo samokritičen. Je pa še mlad dirkač in to se v nekaterih primerih vidi. Vidi se tudi to, da ima glavo na pravem mestu, saj bi redkim uspelo to, kar je njemu, da se je po dveh debaklih vrnil z veličastno zmago. Na roko so mu šle tudi težave Quartarara, ki se je zapletel z Aleixom Espargarojem in predčasno končal dirko. Nov dokaz, da je naš šport še kako nepredvidljiv in so napovedi izredno nehvaležne. Ob tem bi rad pohvalil tudi Marca Bezzecchija, ki je podobno kot naš Pecco zaznamoval dirko v Assnu."