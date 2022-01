Gardner in Fernandez v en glas: Glavni cilj je nagrada za novinca leta

Aktualni prvak razreda moto2 Remy Gardner in drugi v lanskem skupnem seštevku drugega najmočnejšega motociklističnega razreda, Raul Fernandez, sta nova člana dirkaške elite. Avstralec in Španec bosta v novi sezoni člana ekipe KTM Tech3 v kraljevem razredu motoGP. Klubska kolega sta poudarila, kaj je njun primarni cilj v premierni sezoni med dirkaško elito.

Avstralec Remy Gardner je aktualni svetovni prvak v srednjem motociklističnem razredu moto2.

Remy Gardner je postal prvi avstralski prvak v srednjem razredu po Kelu Carruthersu leta 1969 in skupno sedmi Avstralec, ki je slavil v enem od treh razredov po Caseyju Stonerju, Micku Doohanu, Tomu Phillisu, Keithu Campbellu, Carruthersu in očetu Waynu Gardnerju.

Triindvajsetletnik iz Sydneyja je zadnjo dirko svetovnega prvenstva za VN Valencie končal kot deseti in ohranil štiri točke naskoka v boju za naslov prvaka. Zadnjo dirko je sicer dobil njegov edini tekmec v boju za naslov, Španec Raul Fernandez. In prav Avstralec in Španec sta si z odličnimi rezultati v drugem najmočnejšem motociklističnem razredu "priigrala" mesto med dirkaško elito. V prihajajoči sezoni bosta člana motoGP ekipe KTM Tech3. Gardner je sicer postal prvi avstralski prvak v srednjem razredu po Kelu Carruthersu leta 1969 in skupno sedmi Avstralec, ki je slavil v enem od treh razredov po Caseyju Stonerju, Micku Doohanu, Tomu Phillisu, Keithu Campbellu, Carruthersu in očetu Waynu Gardnerju. Zdaj 62-letni dirkač je bil svetovni prvak leta 1987 v 500-kubičnem razredu. To je drugi par oče-sin, ki se je v cestnem motociklizmu na najvišji ravni podpisal pod vsaj en naslov svetovnega prvaka. V elitnem razredu je to uspelo Američanoma Kennyju Robertsu (1978, 1979, 1980) in njegovemu sinu Kennyju Robertsu mlajšemu (2000).

icon-expand Remy Gardner FOTO: MotoGP

Raul Fernandez in Remy Gardner sta pred dnevi bila v soju luči ob predstavitvi ekipe za prihajajočo sezono. Ob tej priložnosti 26-letni Avstralec ni skrival želja ob premierni sezoni med elito. "Lahko bi razpredal o tem, česa sem sposoben in kaj so realni dometi tako ekipe kot tudi naju z Raulom. Mislim, da je povsem realen cilj osvojitev nagrade za novinca leta," je bil za Corriere Dello Sport brez dlake na jeziku Gardner.

V končnem seštevku motociklistične sezone za leto 2021 je Francoz Fabio Quartararo zbral 278 točk, Italijan Francesco Bagnaia 252, Španec Joan Mir pa 208.

"Priznam, da sem bil prijetno presenečen nad močjo dirkalnika. Še več, prav šokiran sem nad potencialom. To je odlična ugotovitev pred pomembnimi testiranji v Sepangu. V letu 2022 želim biti na vsaki dirki med točkami, v skupnem seštevku pa bi bil presrečen s prebojem v top 10," je še dejal Avstralec in ponudil besedo klubskemu kolegu Raulu Fernandezu. "Rad bi pustil svoj pečat. Vesel bi bil, če bi ljudje ugotovili, da si zaslužim nagrado za novinca sezone. To bi bilo nekaj, kar bi potrdilo moje delo v zadnjih letih, ko sem pridno napredoval. Mislim, da sva z Remyjem sposobna še bolj zvenečih rezultatov, a pomembno je, da sva ves čas zraven, da se pridno uvrščava med dobitnike točk," sporoča 21-letni Španec, ki upa, da bo njegova telesna priprava na višjem nivoju, kot je bilo to v moto3 in moto2. "To je zelo pomemben dejavnik. Veliko več sem v fitnesu, saj je fizična priprava v kraljevem razredu zelo pomembna. Veliko bolj kot doslej. Zadovoljen sem z dosedanjim delom v karieri, še posebej lanska sezona je bila fantastična, a potrebno je gledati v prihodnost," za Corriere Dello Sport zaključuje vice šampion razreda moto2.

icon-expand Remy Gardner in Raul Fernandez FOTO: motogp.com