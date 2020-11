Gerloff se vrača v Valencijo, je Rossi spet okužen?

Pri The Race dodajajo, da se pojavljajo govorice o tem, da je bil Valentino Rossina testiranju za prisotnost okužbe z novim koronavirusom vnovič pozitiven. Dirkač tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha je zaradi okužbe in kasnejših pozitivnih testov izpustil obe dirki v Alcanizu, zeleno luč pa je dobil za sobotne proste treninge in kvalifikacije ter nedeljski program z dirko v Valenciji, ki pa jo je legendarni Italijan z okvaro motocikla končal po vsega nekaj krogih.

Po tem, ko je barve tovarniškega moštva v Alcanizu ob odsotnosti Rossija branil zgolj Katalonec Maverick Vinales, je na prvih prostih treningih pred VN Evrope japonska ekipa ponudila priložnost dirkaču razreda superbike Garrettu Gerloffu. Američan se ni osramotil s 16. oziroma 19. časom na prvem in drugem prostem treningu, v soboto pa ga je nato le zamenjal Rossi.

Serija okužb v ekipi

Italijana v primeru pozitivnega testa čakajo dodatni pregledi oziroma testiranja, po pravilih tekmovanja pa mora vsak član paddocka po pozitivnem oddati dva zaporedna negativna testa. Gerloff, ki živi v Barceloni, naj bi se po poročanju The Race že podal proti Chesteju v bližnji Valenciji, kjer bo ta konec tedna na spored nov dirkaški konec tedna z dirkami za VN Valencije.

Yamaha ima z okužbami največjo smolo, saj je v samoosamitvi skupaj s petimi mehaniki oziroma inženirji tudi šef ekipe Massimo Meregalli. Vinales je za The Race minuli konec tedna potrdil, da je bil v stiku z okuženim analitikom, enim ključnih članov svoje ekipe, ki je izvedel za okužbo sredi dirkaškega konca tedna. Pred VN Katalonije je moralo septembra v osamitev šest japonskih inženirjev, potem ko se je moral v Aragoniji "odstraniti" tudi Yamahin strokovnjak za gume.

Za Rossija bi bila odpoved nastopa na VN Valencije nov udarec v porazni sezoni, v kateri je z 58 točkami šele na 15. mestu v skupnem seštevku. Nedeljska dirka na dirkališču Ricarda Torma bila zanj že sedma v nizu, na kateri bi ostal brez ene same točke. Vodstvo tekmovanja sicer načrtuje še eno dirko, in sicer v portugalskem Portimau med 20. in 22. novembrom, a zaenkrat še ni jasno, če bo tamkajšnja vlada ob poslabšanju epidemiološke slike dovolila izvedbo dogodka.