GasGas je predstavil najmlajši dvojec v karavani motoGP

"Lani je bilo vse novo in veliko sem se naučil, vendar sem proti koncu imel občutek, da sem dovolj hiter. Na motorju sem se počutil udobno, a kot novinec moraš biti zelo potrpežljiv in zaupati procesu. Ko sem končal sezono 2023, sem jo analiziral in videl, da sem naredil vse korake, ki sem jih moral. Veselim se letošnjega leta, saj imam zdaj reference za vsako stezo z GASGAS RC16 in vem, da moramo ob petkih vložiti veliko truda, saj lahko to odloči velik del konca tedna. Vse je v naših rokah," je na predstavitvi pred novo sezono dejal Fernandez.

Pedro Acosta je pri 19 letih starosti kar sedem let mlajši od Fernandeza. Kljub temu je že osvojil dva naslova v razredih moto3 in moto2. Kljub mladosti bo to že njegova četrta sezona v karavani. "Če pomislim na svojo dosedanjo kariero in pot, je kar lepo! Lepo je reči, da sem imel priložnost voziti za tovarniško ekipo v svoji prvi sezoni. Lepo je reči, da sem v treh letih osvojil dva naslova. Lepo je reči, da sem prišel v tovarniško ekipo že v prvi sezoni v razredu motoGP. Vendar je tudi precej težko voziti s pritiskom in opazkami drugih. Trenutno ne želim razmišljati o rezultatih. Za seboj imam samo en dan na tem motociklu in zdaj ni čas, da bi govoril o rezultatih ali ciljih, ker to ni realno. Poskušal bom uživati na testu v Maleziji in nabrati čim več izkušenj, da bom konkurenčen na začetku sezone. Med sezono bom moral nabrati tudi dirkaške izkušnje, ker želim rasti korak za korakom," je pred prvimi uradnimi treningi nove sezone, ki bodo potekali že ta konec tedna v Maleziji, dejal Acosta.