Kje je Rossi?

Povratek Marca Marqueza smo obdelali zares in do potankosti, prav tako pa smo se lotili vsaj zaenkrat zares skromnega začetka sezone za Valentina Rossija. Kaj gre narobe in kje je vzrok, da devetkratni svetovni prvak enostavno ni konkurenčen in da se zdi, da je s tako formo, kot jo kaže na uvodnih dirkah, enostavno zelo daleč od stopničk, o desetem naslovu svetovnega prvaka pa počasi bledijo tudi najbolj globoke sanje. Kaj se dogaja z Rossijem in kaj nam lahko prinesejo dirke, ki so na sporedu v prihodnjih dneh, tednih in mesecih? Pred nami je nova dirka sezone v Jerezu. Gre za prvo letošnjo dirko na starem in klasičnem dirkališču, ki ga imajo po večini dirkači radi. Kdo bi lahko bil močan tu in kaj lahko pričakujemo smo napovedali v novi Balanci, kjer smo tudi poudarili zakaj je po tej dirki slika o razmerju moči, vsako leto precej bolj jasna.