'Marqueza lahko ogrozi le Aprilia, Bagnaia pa je na stezi preveč priden fant'

Lahko Marc Marquez, ki je lani zabeležil nov naslov prvaka v razredu motoGP, zruši legendarni dosežek Giacoma Agostinija? Aktualni šampion naj bi bil po besedah Agostinija, ki bo 16. junija slavil 84 let, edini, ki mu lahko to uspe. Italijan je navdušen, kako je Marquez "manevriral" sezono na Ducatiju.

Giacomo Agostini in Marc Marquez. Legendarni Italijan nikoli ni skrival velike naklonjenosti do Marca Marqueza. Nekateri rojaki mu to celo zamerijo ... FOTO: motogp.com

Leta 1975 je veliki Giacomo Agostini osvojil svoj petnajsti dirkaški naslov med motociklistično elito. Njegov dosežek še dandanes velja za rekordnega. To je bil hkrati tudi zadnji osvojeni naslov šampiona legendarnega Italijana, ki je od nekdaj – in tega ni skrival – kazal naklonjenost Marcu Marquezu. In vztraja pri mnenju, da le 33-letni Španec iz Cervere (edini) lahko doseže njegov mejnik.

"Upam, da ga vendarle ne bo," je v šali za Gazzetto Dello Sport dejal Agostini in se takoj "popravil". "Seveda mu privoščim. Pravzaprav je edini, ki me lahko ogrozi in tudi premaga. Marc Marquez je z naskokom največji talent motociklističnega paddocka. Ima najbolj "čist" motociklistični dar. Zelo spominja name," je milanskemu rožnatemu časniku še zaupal legendarni Italijan in napovedal podoben razplet kot lani.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: Dorna

"Marc je veliki, raje bom rekele dini kandidat za končni naslov. Seevda, če bo sezona potekala kolikor toliko v okvirjih pričakovanj. In seveda ne bo zdravstvenih težav, oziroma poškodb, s katerimi pa se je zelo ubadal v zadnjem času," je še opazil Agostini, ki ne vidi klubskega kolega pri Ducatiju Francesca Pecca Bagnaio kot kandidata za naslov, ali bolje rečeno Marquezovega konkurenta.

"Peccu vedno nekaj malega zmanjka. Predvsem je preveč prijazen fant na dirkalniku. Manjka mu ostrine, pozitivne umazanosti, oziroma pokvarjenosti," je bil brez dlake na jeziku Agostini, ki pa vidi nekoga drugega, ko gre za konkurenco Marcu Marquezu v boju za najvišja mesta inb tudi za končni naslov.

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 na njem pa Jorge Martin. FOTO: Profimedia

"Aprilia je in bo zelo nevarna. Ne vem, če prav za naslov prvaka, toda zelo bo mešala štrene pri vrhu, v to sem prepričan. Ne vem sicer točno, kdo bo bolj nevaren Marco Bezzecchi ali Jorge Martin, toda Aprilia kot ekipa utegne biti hit prihajajoče sezone," je pogovor za Gazzetto končal Giacomo Agostini.