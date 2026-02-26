'Marqueza lahko ogrozi le Aprilia, Bagnaia pa je na stezi preveč priden fant'

Lahko Marc Marquez, ki je lani zabeležil nov naslov prvaka v razredu motoGP, zruši legendarni dosežek Giacoma Agostinija? Aktualni šampion naj bi bil po besedah Agostinija, ki bo 16. junija slavil 84 let, edini, ki mu lahko to uspe. Italijan je navdušen, kako je Marquez "manevriral" sezono na Ducatiju.
Leta 1975 je veliki Giacomo Agostini osvojil svoj petnajsti dirkaški naslov med motociklistično elito. Njegov dosežek še dandanes velja za rekordnega. To je bil hkrati tudi zadnji osvojeni naslov šampiona legendarnega Italijana, ki je od nekdaj – in tega ni skrival – kazal naklonjenost Marcu Marquezu. In vztraja pri mnenju, da le 33-letni Španec iz Cervere (edini) lahko doseže njegov mejnik.
"Upam, da ga vendarle ne bo," je v šali za Gazzetto Dello Sport dejal Agostini in se takoj "popravil". "Seveda mu privoščim. Pravzaprav je edini, ki me lahko ogrozi in tudi premaga. Marc Marquez je z naskokom največji talent motociklističnega paddocka. Ima najbolj "čist" motociklistični dar. Zelo spominja name," je milanskemu rožnatemu časniku še zaupal legendarni Italijan in napovedal podoben razplet kot lani.
"Marc je veliki, raje bom rekele dini kandidat za končni naslov. Seevda, če bo sezona potekala kolikor toliko v okvirjih pričakovanj. In seveda ne bo zdravstvenih težav, oziroma poškodb, s katerimi pa se je zelo ubadal v zadnjem času," je še opazil Agostini, ki ne vidi klubskega kolega pri Ducatiju Francesca Pecca Bagnaio kot kandidata za naslov, ali bolje rečeno Marquezovega konkurenta.
"Peccu vedno nekaj malega zmanjka. Predvsem je preveč prijazen fant na dirkalniku. Manjka mu ostrine, pozitivne umazanosti, oziroma pokvarjenosti," je bil brez dlake na jeziku Agostini, ki pa vidi nekoga drugega, ko gre za konkurenco Marcu Marquezu v boju za najvišja mesta inb tudi za končni naslov.
"Aprilia je in bo zelo nevarna. Ne vem, če prav za naslov prvaka, toda zelo bo mešala štrene pri vrhu, v to sem prepričan. Ne vem sicer točno, kdo bo bolj nevaren Marco Bezzecchi ali Jorge Martin, toda Aprilia kot ekipa utegne biti hit prihajajoče sezone," je pogovor za Gazzetto končal Giacomo Agostini.
Giacomo Agostini je italijanska motociklistična legenda, ki velja za enega najuspešnejših dirkačev vseh časov. Med svojo kariero je osvojil rekordnih 15 naslovov svetovnega prvaka v različnih kategorijah, večinoma v razredih 350cc in 500cc. Njegova kariera je trajala od zgodnjih 60. do poznih 70. let 20. stoletja, v tem času pa je zmagal na več kot 120 dirkah. Agostini je znan po svoji eleganci na motorju in dolgi ter uspešni karieri, ki je postavila standarde za prihodnje generacije dirkačev.
Marc Marquez je španski profesionalni dirkač, ki je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih dirkačev v zgodovini MotoGP. Svojo kariero je začel v mlajših kategorijah, preden se je leta 2013 pridružil razredu MotoGP z ekipo Repsol Honda. Marquez je znan po svojem agresivnem dirkaškem slogu, neverjetni sposobnosti obvladovanja motorja v mejnih situacijah in neverjetni hitrosti. Osvojil je več naslovov svetovnega prvaka v MotoGP, kar ga je uveljavilo kot enega najboljših v tem športu.
Ducati je italijanski proizvajalec motociklov, znan po svojih visokozmogljivih športnih motociklih in bogati dirkaški dediščini. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1926 v Bologni v Italiji in je sčasoma postalo sinonim za italijanski dizajn, zmogljivost in dirkaške uspehe. Ducati je eden od ključnih proizvajalcev v prvenstvu MotoGP, kjer njihovi motocikli redno dosegajo vrhunske rezultate in se borijo za naslove prvakov.
