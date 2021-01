Dall’Igna: Dovizioso? Zgodbe se končajo. Ene srečno, druge pač ne

"Med profesionalci se prej ali slej zgodbe končujejo. Nekatere srečno, drugi spet manj srečno. Andrea Dovizioso? Bil je dirkač z najdaljšim stažem pri Ducatiju. To je treba spoštovati, to je ves čas treba imeti v glavi," se je sprva izvijal šef rdečih, ki pa ni mogel mimo komentiranja kritik do včerajšnjega člana garaže Ducatija. "Meni je ljubše, če se stvari začnejo in končajo v garaži. Raje kimam, da se nalije čistega vina znotraj ekipe, znotraj naše razširjene družine in zadeve ne pridejo v medije, kjer se lahko razumejo tako ali drugače. Odvisno pač, iz katerega zornega kota gledaš," je bil malce skrivnosten Gigi Dall’Igna. "Žal mi je, da dirkač uporabi medije, da se razčistijo nekatere stvari. Ne vidim potrebe, da je temu tako. A tako pač je, vendar se jaz nazaj ne bom več oziral. Naša preteklost je znana, ponosni smo nanjo, a zanimata me zgolj in samo sedanjost ter prihodnost." Ducatijeva prihodnost prinaša povsem nov dirkaški tandem. Leta 2021 bosta za ekipo Ducatija tekmovala Avstralec Jack Miller in ItalijanFrancesco Bagnaia. Dovizioso je že avgusta napovedal, da bo po koncu sezone svetovnega prvenstva zapustil ekipo Ducatija oziroma da po osmih sezonah z italijansko ekipo ne bo podaljšal sodelovanja, ki mu je poteklo konec leta. "Andrea je veliko dal Ducatiju in verjamem, da je tudi ekipa veliko dala dirkaču. A, kot pravim, se vsaka zgodba enkrat konča. Mi sedaj razmišljamo o Jacku in Francescu." Naslednja sezona bo prav drugačna od lanske, ki jo je bolj ali manj pisal in narekoval koronavirus.