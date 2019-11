Gneča v Jerezu: Marc Marquez pred 6. Doviziosom le za dobro desetinko

Marquez (desno) in Quartararo med eno od dirk iz minule sezone.

Sodelujoči dirkači, na stezo se jih je podalo 23, v torek niso naredili veliko krogov, a so vseeno dosegali izvrstne čase. Vodilnega Katalonca Marca Marqueza s hondo je od šestega Italijana Andree Doviziosa na ducatiju ločilo vsega 116 tisočink. Med najboljša dirkača minule sezone, Marquez je osvojil naslov, Dovizioso pa je bil spet njegov najtesnejši zasledovalec, sta se vrinila še oba suzukija, Alex Rins in Joan Mir , po Kataloncih pa še njun rojak z yamaho Maverick Vinales ter najboljši mladi dirkač minule sezone, Vinalesov "tovarniški kolega" Francoz Fabio Quartararo .

Samo Quartararo je izboljšal svoj ponedeljkov dosežek, in sicer za pičlih 88 tisočink, medtem ko je Vinales precej zaostal za svojim neulovljivim časom z uvoda testiranj v Andaluziji. Za Marquezom so manj kot pol sekunde zaostali še Italijan Franco Morbidelli, Avstralec Jack Millerin Katalonec Pol Espargaro. Marca Marqueza očitno prav nič ne motijo bolečine v rami, ki si jo je načel ob neprijetnem ponedeljkovem padcu.

V najhitrejši deseterici je zaenkrat tudi italijanski veteran Valentino Rossi(+0,532 sekunde). Novinec v ekipi Repsol Honda je ob drugem dnevu na tovarniškem motociklu zmogel 17. čas, mesto za njim je končal testni dirkač ekipe KTM Dani Pedrosa. Kljub dežju naj bi dirkači spet odšli na stezo do zaključka torkovega dogajanja, Vinales naj bi denimo preizkušal novo šasijo.

Več sledi!