V Angliji so na posestvu Goodwood ta konec tedna hrumeli najzmogljivejši, najbolj eksotični pa tudi najbolj legendarni serijski in dirkalni avtomobili ter motocikli sveta. Med največjimi dirkaškimi imeni so se tamkajšnjega festivala hitrosti udeležili tudi številni dirkači razreda motoGP, ki so sicer na dirkaških poletnih počitnicah.