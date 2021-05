Govori vodilni v 'kraljevem': Tudi po Le Mansu želim ostati na vrhu

Italijanska ekipa je sicer v Jerezu slavila prvič po letu 2006, podobne cilje pa ima tudi pred podaljšanim dirkaškim vikendom v Le Mansu. " Odličen start v sezono. Veseli me predvsem kontinuiteta vrhunskih rezultatov. V mojih predstavah manjka le še zmaga. Glede na to, kako se peljem na stezi, tudi ta podvig ni daleč, " je prišel na okus po odličnih rezultatih na prvih štirih dirkah vodilni v SP. " Vodilni položaj v prvenstvu me ne obremenjuje, zaradi tega nisem nič bolj nervozen. Prav nasprotno, dodatno me stimulira in mi daje novih moči. Samozavest je ob tem na vrhuncu ," za Corriere Dello Sport razpreda Italijan. Pecco Bagnaia je še posebej vesel, ker Ducati v Jerezu ni zmagal že zadnjih petnajst let. " Ne samo zmaga. Dvojna zmaga je za nami in to je odličen pokazatelj pripravljenosti Ducatija. Mislim, da smo vsi mi v garaži opravili odlično delo v pripravljalnem obdobju in sedaj že žanjemo rezultate. A pozor, še ničesar nismo osvojili, pred nami je trnova pot. Je pa precej lažje gledati v prihodnost, ko veš, da si na pravi poti. "

Le Mans ponuja novo veliko priložnost. "Prihajamo z odličnimi občutki. Za nami sta dve dirki, kjer v preteklosti nismo blesteli, tokrat pa smo bili vrhunski. Vsa čast fantom v garaži, opravljajo odlično delo," opaža Bagnaia. "Če smo bili na zadnjih tekmah odlični in to na stezah, ki nam ne ležijo, potem lahko podobno pričakujemo tudi v Le Mansu. Tudi VN Francije nam pregovorno ni povsem po okusu, lani sem bil recimo na tekmi šele sedmi, a očitno se to spreminja in postajamo konkurenčni za najvišja mesta tudi na manj popularnih stezah," je za Corriere Dello Sport izčrpen 24-letni Italijan. Član ekipe iz Borga Panigaleja cilja na vrhunski rezultat tudi na stezi Bugatti. "Lanski rezultat me ne navdaja z dobrimi občutki, a dogajanje v dosedanjem delu te sezone nudi povsem drugačen pogled pred VN Francije. Samozavest je na višku, dobro smo delali zadnjih nekaj dni in z optimizmom čakamo že tudi prvi prosti trening," sporoča Bagnaia, ki upa, da letos vreme ne bo krojilo rezultatov pri vrhu. "Lani smo začeli v odličnem vremenu, bilo je zelo toplo in to mi je ustrezalo, nato pa dež in padec temperature, ki me je potisnil v ozadje. A tudi če pride do tega, bom letos pripravljen," obljublja vodilni dirkač skupnega seštevka razreda motoGP.