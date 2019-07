Rossijev oče še verjame: Valentino se bo spet boril za naslov

"Prvi del prvenstva ni bil najboljši. Bilo je nekaj dirk, na katerih se je na začetku leta odrezal precej dobro, nato pa te tri dirke pred počitnicami niso bile najboljše, saj z motociklom M1 ni najlažje dirkati, ker Yamaha ni pripravila motocikla z dovolj moči. Ravno zato je potrebno, da je motocikel perfekten. Za Valentina in njegovo ekipo je bilo težko poiskati optimalne nastavitve,"se je v pogovoru za španski radio MARCArazgovoril Graziano Rossi.

Za Valentinom Rossijemje zelo slab prvi del prvenstva, potem ko je italijanski zvezdnik sicer vzpodbudno začel z letošnjo sezono v razredu motoGP, kjer že nekaj časa lovi osmi in skupno svoj jubilejni deseti naslov svetovnega prvaka. Pritisk je nad Rossijem še nekaj večji zaradi veliko boljših predstav moštvenega tekmeca pri ekipi Monster Energy Yamaha, Katalonca Mavericka Vinalesa, in Francoza Fabia Quartararojana poltovarniški yamahi.

'Če nisi spodoben dobro začeti vse od jutra ...'

"Velika razlika je v tem, da ima vsaka ekipa in vsak dirkač svoje lastne navade, svojo lastno metodo pri iskanju nastavitev motocikla,"je o uspešnejših (pol)tovarniških kolegih povedal Graziano Rossi. "Vsaka ekipa dela drugače, ni vedno lahko začeti dobro od prve ure dopoldneva. Dandanes pa smo še v situaciji, da če nisi sposoben dobro začeti vse od jutra, se nato ne moreš uvrstiti neposredno v Q2 in se zato ne uvrstiš najmanj v prvi dve vrsti, tako da je težko priti do rezultata. Veliko hitrih dirkačev dirka na veliko hitrih motociklih,"je nadaljeval upokojeni dirkač, ki se je dotaknil tudi težav nekdanjega moštvenega kolega njegovega sina Jorgeja Lorenzav vrstah Repsol Honde:

"Vsaka sezona je drugačna. Vsak motocikel je vsako leto drugačen od tistega prej, zato nikoli ne moreš primerjati dveh dirkačev, še posebej ne, če gre za tako močna dirkača, kakršna sta Valentino in Lorenzo. Ne vem, v čem je razlika."

Nasvetov ne deli več

65-letni Graziano Rossi pred avgustovsko dirko za VN Češke v Brnu sicer priznava, da nasvetov sinu več ne daje, vse od tedaj, ko mu je kot desetletnik dejal, da bo za vse poskrbel sam.

"Zdaj nisem več sposoben dajati nasvetov Valentinu. Zadnjič, ko sem to storil, je imel deset let, dirkal je v razredu minimoto in spomnim se, da je šlo za nasvet glede začetka dirke. Začel jo je na 'pole positionu' in rekel sem mu, da naj gre na levo namesto na desno. Takrat je pogledal v svoj motocikel in mi dejal: 'Ne skrbi, bom že sam poskrbel!' (smeh) Imel je le deset let ..." se je nostalgično spominjal Graziano Rossi.

'Valentino bo s konkurenčnim motociklom gotovo konkurenčen za naslov'

Pogled v sedanjost je veliko bolj rožnat za Rossijevega moštvenega kolega Vinalesa, kljub ogromnemu zaostanku obeh v skupnem seštevku za vodilnim Marcom Marquezom, ki je osvojil več točk kot oba Yamahina dirkača skupaj (185 proti 165), pa Graziano Rossi verjame, da tudi njegov sin še ni rekel zadnje besede v dvobojih s Kataloncema in ostalimi rivali.

"Menim, da je Vinales zelo hiter, gotovo lahko zmaga z Yamaho, toda verjamem, da se bo Valentino na naslednji ali na dveh naslednjih dirkah gotovo vrnil in spet računal na motocikel, ki deluje, takrat pa bo dovolj konkurenčen za zmago,"je še dodal Graziano Rossi.

"Oba dirkača sta zelo močna. Obema bi pripisal možnosti za ponovno zmagovanje na dirkah in, zakaj ne, tudi v skupnem seštevku. Deseti naslov? Letos to ne bo možno, težko bi bilo razmišljati o naslovu svetovnega prvaka. A če prihodnje leto sestavijo motocikel, in to dobro, tako, da bo motocikel konkurenčen, bo Valentino definitivno konkurenčen za svetovni naslov."