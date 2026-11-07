Grozljiv padec terjal dvojni zlom stopalnice

Francesco Bagnaia je odlično začel sprintersko preizkušnjo v Katarju. Že tako kontroverzno dirkaško dogajanje je dobilo novo raven, ko je v drugem krogu Fermin Aldeguer z nespametnim početjem z motocikla sklatil Bagnaio. Sledil je "let" Italijana, zaradi katerega je vsem navzočim zastal dih. Na srečo je bilo kmalu jasno, da je Bagnaia pri zavesti.

Takoj je bil obravnavan v zdravilišču na dirkališču, kjer so ugotovili, da je utrpel dvojni zlom stopalnice. "Angel Charte, zdravstveni direktor MotoGP, je sporočil, da so prvi zdravniški pregledi, opravljeni pri Francescu Bagnaii v zdravstvenem centru dirkališča Lusail International Circuit, pokazali dva zloma desnega stopala, in sicer četrte in pete stopalnice. Dirkača bodo nocoj prepeljali v bolnišnico v Dohi, kjer bodo opravili dodatne preiskave, da ugotovijo, ali bosta zloma zahtevala operativni poseg," se je glasil prvi odziv Ducatija.