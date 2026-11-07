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MotoGP

Grozljiv padec terjal dvojni zlom stopalnice

Lusail, 07. 11. 2026 18.39 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Padec Francesca Bagnaie

Sprint dirka v Katarju se je predčasno končala za Francesca Bagnaio, ki je v drugem krogu "poletel" s svojega motocikla in grdo pristal v pesku. Italijan je bil takoj obravnavan v zdravilišču na dirkališču, jasno pa je, da je utrpel dvojni zlom stopalnice. Čas okrevanja še ni znan.

Francesco Bagnaia je odlično začel sprintersko preizkušnjo v Katarju. Že tako kontroverzno dirkaško dogajanje je dobilo novo raven, ko je v drugem krogu Fermin Aldeguer z nespametnim početjem z motocikla sklatil Bagnaio. Sledil je "let" Italijana, zaradi katerega je vsem navzočim zastal dih. Na srečo je bilo kmalu jasno, da je Bagnaia pri zavesti.

Takoj je bil obravnavan v zdravilišču na dirkališču, kjer so ugotovili, da je utrpel dvojni zlom stopalnice. "Angel Charte, zdravstveni direktor MotoGP, je sporočil, da so prvi zdravniški pregledi, opravljeni pri Francescu Bagnaii v zdravstvenem centru dirkališča Lusail International Circuit, pokazali dva zloma desnega stopala, in sicer četrte in pete stopalnice. Dirkača bodo nocoj prepeljali v bolnišnico v Dohi, kjer bodo opravili dodatne preiskave, da ugotovijo, ali bosta zloma zahtevala operativni poseg," se je glasil prvi odziv Ducatija.

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KOMENTARJI4

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Felix59
07. 11. 2026 19.56
Ker drugače ne morejo škoditi Ducatiju, klestijo dirkače, lani Marca, letos Banjaio, klofutač je danes nameraval zopet sklestiti Marca, pa ga je karma dohitela
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+2
2 0
Pupa73
07. 11. 2026 19.51
dobr ga je nasadu
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0 0
JohnnyMueller
07. 11. 2026 19.31
Pa se je rešu Ducatija za vedno.
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+3
3 0
bingo
07. 11. 2026 18.59
To pa ni bila dirkaska nesreca
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-2
1 3
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