Grozovit trk, ki se je na srečo končal brez posledic

Po koncu dirke je spregovoril tudi vodja ekipi KTM Francesco Guidotti. V uvodnem krogu VN Malezije, natančneje v drugem zavoju, so grdo trčili Brad Binder, Jack Miller in Fabio Quartararo. Takoj je zaplapolala rdeča zastava, start pa je bil ponovljen. Niti Binder niti Miller nato nista tekmovala na dirki, Avstralec pa je potreboval zdravniško pomoč že na stezi, preden so ga odpeljali v center za prvo pomoč.