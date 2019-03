Hamilton po učno uro na dirko motoGP v Katarju

Lewis Hamilton bo kot del svojih priprav na novo sezono Formule 1 obiskal uvodno dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu v Losailu. Petkratni svetovni prvak bo gost novo ustanovljenega moštva Petronas Yamaha, v zakulisju pa želi spoznati kako moštvo deluje in to znanje prenesti na svoje moštvo.

V nedeljo, 10. marca se z VN Katarja začne sezona motoGP 2019 FOTO: motoGP

Sezona razreda motoGP je pred vrati, v nedeljo bo namreč na sporedu uvodna dirka letošnje sezone svetovnega motociklističnega prvenstva Velika nagrada Katarja. Začetek sezone ne bo samo razkril kateri dirkači in moštva so bila najbolj pridna med zimskim premorom, ampak je priložnost tudi za nekatere svetovne super športne zvezdnike, da si od blizu ogledajo zakulisje razburljivega dirkanja v razredu motoGP. Lewis Hamilton se je odločil, da bo na povabilo novo ustanovljenega motoGP moštva Petronas Yamaha, obiskal prvo dirko pod katarskimi žarometi v Losailu.

Obisk VN Katarja bom izkoristi za pridobitev dodatnega znanje. —Lewis Hamilton

Petkratni svetovni prvak ne bo tam kot gost, ampak bo posebno povabilo izkoristi za pridobitev novega znanja kako deluje moštvo na najvišjem nivoju motociklističnega dirkanja. "Vedno sem imel rad motocikle, zato sem zelo navdušen. Ne verjamem, da bom videl veliko dirkanja, ampak sem zainteresiran, da izvem kako dirkači delujejo ter kako se motoGP kvalifikacije razlikujejo od naših kvalifikacij," je po testiranju v Barceloni za otoške medije razkril Britanec. "Obisk bom izkoristi za pridobitev dodatnega znanje, ter da izvem kako moštvo deluje in katerim stvarem posvečajo pozornost," je kot glavni razlog za udeležbo na VN Katarja navedel Hamilton.

Hamilton še čaka na povabilo, da preizkusi motocikel razreda motoGP FOTO: AP

Nikoli ni skrival želje, da želi nekega dne preizkusiti motoGP motor, trenutna dirkača Franco Morbidelli in Fabio Quartararo pa sta že namignila, da sta petkratnemu svetovnemu prvaku formule 1 pripravljena posoditi svoj motocikel in mu tako nekega dne, vsekakor po koncu sezone formule 1 in motoGP, izpolniti veliko željo. Njegovega obiska se veseli tudi njegov prijatelj Valentino Rossi. Z Britancem sta se spoznala na motoGP dirki v Le Mansu. "Hamilton je velik oboževalec motorjev. Spremlja dirke in mi po njih pošilja sporočila po telefonu. Malce pretirava, saj vedno hvali dirkače in pravi, da veliko tvegamo," je o povedal Rossi.

Hamilton je Rossija obiskal na dirki v Le Mansu in Kataloniji. FOTO: motoGP

Britanec je sicer lani decembra v Jerezu preizkusil Yamaho R1M prvenstva superbike, njegova mentorja sta bila Alex Lowes in Michael van der Mark: "Na motorju vedno ročico za plin odpiram do konca, to je edini način, ki ga poznam. Ko sem preizkusil superbike motocikel pa vseeno nisem uspel ročice za plin zavrteti tako do konca kot to uspe dirkačem prvenstva super bike.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Mora priti na moj ranč nekega dne,"je navdušen po Hamiltonovem testu v Jerezu sporočil Rossi, ki je tako povabil Britanca v Tavullio. Za aktualnega prvaka F1 to ne bo prvi obisk dirke razreda motoGP, v minulih letih si je že večkrat vzel čas za ogled kakšne izmed evropskih dirk. "Veliko stvari se lahko naučim, saj je to povsem drugačen slog vožnje kot pri avtomobilih in prav naudušen sem, da se tega naučim," je še zaključil dirkač moštva Mercedes.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke