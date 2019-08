Hamilton sprejel Marquezov izziv: dvoboj na štirih in dveh kolesih

"Seveda bi bilo zelo zanimivo. Eden proti drugemu najprej v dirkalniku formule 1 in nato na motociklu, saj vem, da ga vozi," je bil v pogovoru za Daily Mail navdušen Marc Marquez ."Včasih govoriva prek družbenih omrežij, vem, da se je že povzpel na motocikel in to mu zelo dobro uspeva. Tako da najmanj upam, da se bova vsaj spoznala," je dodal Katalonec.

Po tem, ko je v napetem zaključku dirke za VN Velike Britanije v Silverstonu osvojil končno drugo mesto, premagal ga je rojak Alex Rinss suzukijem, je članu ekipe Repsol Honda britanski šampion že odgovoril.

Hamilton: Komaj čakam

"Pa dajva, brat! Komaj čakam, da se spoznava in enkrat skupaj voziva,"je sporočil Hamilton. Marquez je v pogovoru za otoški časnik še dejal, da se je že lani ponujala podobna priložnost, a sta imela na nekem skupnem dogodku preveč obveznosti. Katalonca in Britanca druži tudi število naslovov v motoGP oziroma formuli 1, oba sta petkrat postala prvaka svojih kategorij in sta daleč najdominantnejša dirkača minulega desetletja.

Tudi zato bi bil njun obračun seveda še kako zanimiv, Marquez je še razkril, da je na dirkališču Red Bull Ring na avstrijskem Štajerskem že preizkusil dirkalnik Tora Rossa.

"To je bila zelo lepa izkušnja. Odpeljal sem 40 krogov in to je bil pravi preizkus. Hitrost sem imel, a manjka mi izkušenj. Poznal sem že dirkališče, a točke zaviranja in aerodinamiko je bilo težje razumeti. Mislim, da bi se v dirkalniku F1 dobro znašel na 'običajnem' dirkališču. Tam lahko poiščeš svoj limit, a v središču mesta, kot denimo v Monaku, je vse skupaj težje,"je še povedal katalonski as.