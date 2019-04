Haydenova 69 dokončno upokojena: 'Nickyjevo zapuščino ohranja živo'

Organizatorji dirke VN Amerik v Austinu so na dirkališču COTA upokojili številko 69, ki jo je na svojem motorju imel tragično preminuli Nicky Hayden. Ameriški dirkač je umrl maja 2017, potem ko ga je med kolesarjenjem v Italiji zbil voznik.

V lanskem letu so na dirkališču v ovinku 18 na hrib dodali številko 69 in ga preimenovali v Hayden Hill, tokrat pa so z uradno slovesnostjo upokojili njegovo številko, ki jo tako ne bo mogel imeti noben drugi dirkač. Še pred upokojitvijo so Nickyja Haydena sprejeli v hišo slavnih MotoGP legend.

Slovesnosti so se udeležili številni člani Haydenove družine (med drugim tudi oče Earl in brat Tommy), izvršni direktor DorneCarmelo Ezpeleta in predsednik Mednarodne motociklistične zveze (FIM) Jorge Viegas. Med udeleženci so bili tudi legendarni ameriški trikratni šampion najmočnejšega razreda Wayne Rainey.

Upokojitev številke Nickyja Haydena FOTO: motoGP

"Številka 69 je posebna številka v naši družini. Že oče je dirkal z njo in tudi midva s Haydenom sva dirkala z njo. Nicky je to številko obdržal skozi celotno kariero, kar pomeni, da ima velik pomen. Da so jo upokojili v MotoGP, vrhuncu tega športa, za nas pomeni veliko. Nickyjevo zapuščino ohranja živo," je v čustvenem nagovoru povedal Nickyjev brat Tommy Hayden.

VN Amerik FOTO: 24ur.com