Hircsher na dirkaški stezi: 'Še bolj bom cenil pogum fantov'

Marcel Hirscher se je pred dnevi usedel na motocikel tipa RC16, dirkalnik s katerim ekipa KTM tekmuje v kraljevem razredu motoGP. Avstrijec je, potem ko je skrbno poslušal nasvete Johanna Zarcoja, na Red Bull Ringu odpeljal nekaj hitrih krogov. Najprej, za pokušino, se je usedel na motocikel razreda moto2 in ko je dodobra spoznal nekatere značilnosti in se navadil na hitrost, se je opogumil in se preizkusil tudi na čisto pravi dirkalnik razreda motoGP. "Odslej bom še bolj bom cenil pogum fantov v motociklističnem svetu. Moraš biti kar malo nor," je zbranim novinarjem po končani adrenalinski dozi zaupal Avstrijec.