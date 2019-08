Hitri Marquez opozarja: Tudi lani sem imel dober ritem, toda nato se je pojavil Lorenzo

"Še naprej je treba delati, saj se tukaj gume sčasoma obrabijo, dirka pa je dolga, z veliko krogi. Zato smo na treningih dolgo časa uporabljali iste gume, da bi dobro razumeli, katera različica je boljša. Dobro sem se počutil in to je bil eden tistih petkov, ko nimaš veliko stvari za zamenjati na motorju po pogovoru z ekipo po treningu. Vse skupaj je bilo kar dobro in koraki, ki smo jih naredili, so bili dobri. Počutim se dobro, toda Dovizioso je pokazal, da je tudi z obrabljenimi gumami lahko hiter, kar pomeni, da je povsem blizu," je še pojasnil 26-letnik dirkač iz Cervere, ki v tej sezoni razreda motoGP (zaenkrat) nima prave konkurence.

V Avstriji pa ima prav posebno željo: močno si želi zmagati, saj v Spielbergu še ni okusil slasti zmage, kar je edino dirkališče v karavani, ki si ga (še) ni pokoril. Če gre soditi dan po jutru oz. nedeljsko dirko po petkovih treningih ima letos dobre možnosti za zmago. "Tudi preteklo leto sem imel dober ritem in sem se počutil dobro, toda nato se je na dirki pojavil Lorenzo, ki je vozil hitreje kot mi. Naredili smo napako z izborom gume, toda to so izkušnje, iz katerih se učiš, da se to ne bo več ponovilo. Delal bom na tem celoten konec tedna, da se poskusim boriti za nedeljsko zmago, toda če bo na koncu kateri dirkač hitrejši, je treba v zakup vzeti trenutno stanje v prvenstvu," je pojasnil Hondin dirkač.

Marquez je priznal, da je honda na stezi v Spielbergu, kjer je zaradi dolgih ravnin zelo pomembna končna hitrost, letos hitrejša kot pretekla leta. "Res je. Hitreje lahko vozim kot lani, toda zaradi tega izgubljaš na drugih področjih. Tukaj je poraba zelo visoka, a s tem se spopadajo vse ekipe. Tukaj je treba odvzeti malce moči motociklu, da je na koncu poraba boljša, toda s hitrostjo nimamo težav," se je še smejalo vodilnemu v skupnem seštevku razreda motoGP v sezoni 2019.