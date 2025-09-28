Svetli način
MotoGP

Holgado do zmage v moto2, Munoz najhitrejši v moto3

Motegi, 28. 09. 2025 06.03 | Posodobljeno pred 44 minutami

Dirkači v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3 so opravili z glavno dirko za VN Japonske. Do zmage je prišel David Munoz, medtem ko je 20 točk za drugo mesto osvojil vodilni dirkač svetovnega prvenstva v omenjeni konkurenci Jose Antonio Rueda, ki lahko že naslednji teden v Indoneziji potrdi naslov. Na zmagovalnem odru je pristal še Maximo Quiles. V srednjem razredu moto2 je zmago slavil Daniel Holgado, zmagovalni oder pa sta dopolnila še Jake Dixon (drugi) in Diogo Moreira (tretji).

