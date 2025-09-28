Holgado do zmage v moto2, Munoz najhitrejši v moto3

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Gorenjec in Štajerec se odpravita v gore. Bila je zima in zgodilo se je, da ju je zasul nežen plaz. Po dolgem razkopavanju snega se nekako prebijeta na površje in tam ju je čakal velik bernardinec s sodčkom ruma okoli vratu. Gorenjec ves vesel vzklikne: ''Oh, poglej, človekov najboljši prijatelj!'' Štajerec pa takoj za njim: ''Pa kako lep pes ga je prinesel!''