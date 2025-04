Honda misli resno: za Acosto na mizi 30 milijonov 'razlogov'

Po prvih štirih dirkah sezone je s 123 točkami na vrhu Marc Marquez, ki je doslej slavil na vseh sprinterskih in klasičnih dirkah, z izjemo Velike nagrade Amerike, kjer je po padcu zapravil zmago. Drugi je njegov brat Alex Marquez s 106 točkami, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia s 97.

"Če je vsota, ki jo Acosti ponujajo Japonci, znana, pa je glede finačne situacije okoli morebitnega turškega prihoda v garažo japonskih delodajalcev še kar nekaj negotovosti. Je pa povsem na dlani, da imajo možje pri Hondi dovolj popolne dominacije Ducatija in njegovih satelitov v zadnjih sezonah," veselo piše milanski športni časnik in dodaja, da je bila tudi zadnja dirka v Katarju v znaku rdečih. Za Marqueza je bila to 65. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 91. v karieri. To sezono je bil na vseh dirkah najboljši, le v ZDA je nazadnje po padcu na klasični dirki odstopil in ostal brez točk.