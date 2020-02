Honda ne zameri Lorenzu: Bilo ga je strah, zdaj pa si je premislil

A začnimo pri Jorgeju Lorenzu, ki je v nedeljo v skladu z napovedmi nadaljeval z nabiranjem kilometrov v logi testnega dirkača Yamahe. Majorčan je že na začetku tedna prvič preizkusil svoj "stari" motocikel, ko so bila na sporedu testiranja za novince in testne dirkače, tokrat pa je v družbi vseh nekdanjih in nekaterih novih kolegov za 1,348 sekunde zaostal za najboljšim časom tovarniškega kolega Fabia Quartararoja

Direktor ekipe Repsol Honda Alberto Puigje še pred začetkom nedeljskega dogajanja razkril nekaj več podrobnosti lanskega hitrega konca sodelovanja z Lorenzom, ki je kot moštveni kolega Marca Marquezatudi zavoljo številnih težav s poškodbami odpeljal morda celo najslabšo sezono v karieri in napovedal odhod v pokoj. A nato je sledil preobrat.

'Vsi smo storili vse, a to ni bilo dovolj'

"S Jorgejem nismo prekinili pogodbe, ki je bila dveletna,"je madridski športni dnevnik MARCA citiral Puiga. "A ko dirkač pride do tebe in ti reče, da želi vse skupaj pustiti, ker se boji poškodb, poleg tega pa da ne najde motivacije za dirkanje, mu lahko odgovoriš le: 'Ok, pusti vse skupaj.' Imel je dveletno pogodbo , a ko mi je pojasnil, da se z našim motociklom ne 'najde', da mu je telesno naporno, je lahko Honda to le sprejela. Naš šport je nevaren in dirkaču ne moraš reči: 'Imaš pogodbo, dirkaj!' Honda nikoli ni storila nekaj takšnega. Ne moremo ga prisiliti v dirkanje in tveganje, da bi se poškodoval, če ni bil pripravljen,"je nadaljeval šef Hondine ekipe.

"Jorge se je uradno upokojil v Valenciji. Vsi smo bili tam. Nato si je iz nekega razloga premislil, to pa moramo spoštovati. Z našega vidika smo storili korektno potezo. Ko je bil z nami, smo dali vse od sebe, čeprav to ni bilo dovolj, a vsi, tudi jaz, smo dali vse od sebe. Honda je storila korektno potezo. Če se je potem odločil testirati z Yamaho, je to pač njegovo življenje. Ne vpletamo se. Vsak lahko v svojem življenju počne, kar si želi. Veseli smo zanj, javno se nam je tudi zahvalil. Nič slabega mu ne želimo, resnično naj mu bo naklonjena sreča, ki mu lani ni bila."